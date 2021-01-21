約炮女神下體傳濃烈臭味　內地男頂唔順　床邊作嘔3分鐘仍想續戰

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-21 23:00

內地1名男子早前不幸遇上「約炮悲劇」，激戰期間疑聞到女方下體傳出濃烈臭味，忍不住直呼「嗚哇！好臭！」，更在床邊作嘔整整3分鐘。不過崩潰過後男子仍忍臭續戰，片段被上載至成人網站，有網民發現後不禁好奇詢問：「真的會臭到讓人想吐？」

網上流傳片段，指內地1名男子與約炮對象纏綿時，疑難忍對方下體味道當場作嘔。（網上影片截圖）

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該片段近日於討論區瘋傳，引起網民熱議，片段標題指男女事主為約炮對象，相約到酒店享受1夜纏綿。兩人在床上激戰至一半時，男子突然問背向她的女伴「怎麼紅的啊？沒月經嗎」，女子即時否認，要求他繼續。沒料這時男子忍不住直呼「嗚哇！好臭！」，然後在旁邊作嘔。

兩人在床上激戰至一半時，男子突然直呼「嗚哇！好臭！」，然後在旁邊作嘔。（網上影片截圖）

男方一直作嘔，甚至需要一度躺下休息，更直接詢問女方「是不是有風流病」。女子聞言否認，反駁稱可能是「血的味道」，又指自己有清潔下體。然而男子未有停止作嘔，其間又崩潰稱：「妳這是什麼味啊！」過了約3分鐘，男子休息過後才回復精神，稍作清潔後決定忍臭繼續纏綿。

片段被上載至成人網站引起網民注意，有人看完整個過程感到非常好奇，不禁於討論區發文詢問：「真的會臭到讓人想吐？」帖文引出不少「老司機」，有人認真分享，稱個人衛生習慣非常重要，一旦私處遭到感染或會引來「恐怖」後果，「有碰過很認真洗過了，還是有味道的，沒洗的聞到會死人」、「真的會，細菌感染的話會超臭」。

亦有網民「錯重點」，笑指片中男子是「勇士」，不明白他為何能忍受味道繼續激戰，「聽那乾嘔聲，我都覺得我好像聞到那臭味了」、「快笑死！他還做得下去喔」、「看他嘔的樣子，應該真的很臭」。

【醫生教路！5種分泌物顏色檢測私處有無感染】

台灣婦產科醫生陳保仁曾在《妹妹幸福診所》節目中分享，指女性私處的味道受細菌、分泌物種類以及私密處的酸鹼值影響，尤其是「溫暖、潮濕、封閉」的3大條件，就非常適合細菌生存。

透過分泌物的味道、刺癢程度、顏色差別，可以區分成生理性白帶及病態性白帶，以分辨有否感染，「私密處是淡淡的白色、一點點黃也還好，但如果出現黃綠色如化膿般的顏色，出現魚腥味、腐敗臭蛋的味道，就要盡快就醫」。他提醒，女士日常應避免盡食過量辛辣、咖啡、酒、茶等刺激性食物，日常穿着也應以透氣棉質內褲為主，避免緊身褲、絲襪、內搭褲等多層次穿搭，以免悶出病來。

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