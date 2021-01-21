湖南女山洞撿幾十斤栗子　網民話係松鼠冬天存糧　捱罵後良心發現

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-21 16:26

天氣寒冷，人都會買多點糧過冬，更何況是動物。日前湖南1名女子上山砍柴時，意外發現一個有栗子的洞，更高興得從洞裏挖出幾十斤栗子，之後還放上網分享。不過，很快有網民指出這些可能是松鼠冬天的存糧，批評她「缺那點吃的嗎，松鼠一夏天辛苦採的」。女子捱罵後良心發現，去還栗子之餘還送賠禮道歉。

湖南女子上山砍柴時發現個洞，從洞內撿走幾十斤栗子。（微博圖片）

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內地傳媒報道，1月15日，湖南長沙1名女子分享自己去砍柴時，意外發現1個洞，看到好像有幾個栗子，就不停用棍子弄出來，「幾十斤，弄不完，冬有板栗應該是這樣來的」。她回家後還用大鐵桶裝起栗子拍照，更剝開栗子展示果肉。

不過有網民看到照片後認為，那些栗子很可能是松鼠的冬季存糧，批評「缺那點吃的嗎，松鼠一夏天辛苦採的，就讓他全拿了」、「對你來說是免費的板栗，松鼠沒它會死，你沒它活得好好的」。有網民分享長沙嶽麓山的小道上有很多洞，裏面好多花生、栗子和瓜子，那些都可能是松鼠的糧食。

網民點睇：

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↓↓良心發現還栗子↓↓

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女子捱轟後似乎良心責備，內媒形容她接連受網民「靈魂拷問」後覺得不妥，之後拍片說自己當時沒有想這麼多，聽完大家意見後決去拿去還，「全部都還回去了」，只見她將一整桶的栗子不停倒入洞內，兼且送上自家的烤紅薯當「賠禮道歉」。網民還留言提醒她要向松鼠說聲對不起。

（綜合）

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