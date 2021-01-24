家長請全班喝飲品　班主任借故扣起　請其他老師飲：說是班導請客

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-24 08:00

為人師表，最重要是在學生們面前以身作則，但台灣有小學老師卻被指私吞家長送予全班的飲品，再依學生在比賽中的表現分發，導致部分孩子得不到飲品。而扣起的飲品，竟被該教師以自己名義將「送」給其他老師，還要撒謊稱「說是班導請客」。事件讓該名家長發文怒斥：「我無法理解，小孩都有新的進步，為什麼還要這樣抹殺他？」

有台灣家長在網上發文，批評有小學老師借故扣起她買給全班學生的飲品，以自己名義轉送給其他老師，部分學生甚至因過去表現差而沒有飲品喝。示意圖。（《3年A班》劇照）

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該名家長在facebook群組「小一聯盟」發帖，表示其孩子所讀的班別，早前代表學校參加比賽，為了慰勞小朋友，她特意買了飲品送給所有學生和帶隊老師，但事後得知原來飲品全被班主任「扣起」，「老師說XX同學表現不好，所以只能半杯，還有同學甚至沒的喝」。

家長續指，該班主任後來更讓學生將扣起的飲品派給其他老師，「說是班導請客」，其舉動讓該家長難以接受。她又從小孩的口中得知，該名老師此前已有類似行為，曾經擅自將給予學生的獎勵，僅僅因為之前表現不好而減半，「甚至不給小孩」，氣得她忍不住在帖文直呼，「小孩都有新的進步，為什麼還要這樣抹殺他？」。

家長指該名老師已非首次剋扣學生應得的獎勵，質疑說「小孩都有新的進步，為什麼還要這樣抹殺他」。（示意圖 / Gettyimages）

許多網民為班上的小朋友感到痛心，認為涉事老師品格有問題，紛紛留言怒斥「借花獻佛…無言，老師品行不及格」、「當老師這個職業的自助餐也是很好夾的那種」，甚至有網民質疑其轉送飲品予其他老師的舉動，或可訴諸法庭，「這個可以告了，侵佔」、「侵佔無誤，除非家長有說（飲品）讓老師自行處理」。

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