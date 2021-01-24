台女豪花1.4萬元買280個福袋開箱內容曝光　這東西60隻網民超驚訝

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-24 15:30

台灣每到農曆春節期間，許多百貨、超商紛紛推出新年福袋，並祭出豪華大獎來刺激買氣。近日一名女網友豪砸5萬多元台幣買了280個福袋，並分享中獎機率與獎品，超狂開箱照在網上曝光，眾人看完驚訝不已。

原PO在臉書社團「全家夯什麼」發文表示，上週先拆了59個「全家金牛福袋」，22日把剩下的221個拆完，總共拆了280個福袋。或許有人覺得辛苦但其實非常輕鬆，因為她曾拆過2千多個福袋，而且這次朋友也來幫忙，「我買福袋在於享受拆的過程樂趣，老實說能不能中大獎，其實買多跟買1個機率是一樣，會中的1個就會中」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO根據過往經驗分享中獎機率，全家福袋要中16獎，大約50包左右中1個，像我曾抽中海賊王的搥背棒，「而這次的福袋內容物有好多戽斗恐龍，家中快變侏羅紀公園了」，此外之前買2千個萊爾富福袋，最多抽中1隻手錶，「我知道不容易中，但過程就是好玩開心，抽獎是我的娛樂興趣，沒在追求什麼中大獎」。

▼▼▼貼文引來千名網友按讚留言，另外大家最關心的內容物是……▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

超可愛！好市多「Q版帽T」致敬這名人 貝嫂、GD都跟他有交情

好市多這根「長長管子」能做啥？ 真相曝光網驚呼：長知識了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】