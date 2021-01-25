《鏗鏘集・失業潮》掀討論　YouTube點擊率1周破90萬　網民讚高質

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-25 11:00

港台節目《鏗鏘集》上周一（18日）播出最新一集，探討新冠肺炎疫情下的失業潮。節目一出即獲觀眾大讚「高質」，一度登上香港YouTube熱門影片第1位，至今日（25日）凌晨節目上載僅1周，點擊率已突破91萬，不少網民也留言讚賞製作認真，反映港人打不死的拼搏精神。

港台節目《鏗鏘集》最新一集探討新冠肺炎疫情下的失業潮，節目一出即獲觀眾大讚「高質」，至今日（25日）凌晨節目上載僅1周，點擊率已突破91萬。（YouTube影片截圖）

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《鏗鏘集》上周一（18日）播出最新一集名為「失業潮」節目，講述新冠疫情下數個最受影響行業中的失業故事。節目追訪3名港人在疫市下失業及轉行的經歷，甫上載至YouTube頻道後即登上香港地區熱門影片第1位，引起不少網民討論。

節目講述新冠疫情下數個最受影響行業中的失業故事，追訪3名港人在疫市下失業及轉行的經歷，播出後引起觀眾討論。（YouTube影片截圖）

至今日凌晨，影片上載僅1周已獲得超過91萬次點擊，節目內容更獲觀眾大讚「高質」，指出其中1名受訪者「阿君」於1997及2003年也曾接受《鏗鏘集》訪問，今集節目正正反映他如何受到疫情影響，讚賞團隊認真製作極具深度及反映現實的好節目，「《鏗鏘集》團隊唔係隨機揾人出嚟做個案，係有認真睇今次疫情導致嘅失業潮同以前有咩相似同有咩分別」、「很有深度的作品，屬於香港人的作品」。

另有網民看過節目，被受訪者身處逆境仍努力不懈面對的奮鬥精神深深感動，認為他們的故事值得學習及共勉，「《鏗鏘集》真係畀香港人睇到，一些真正值得被尊敬嘅人」、「好有共鳴！睇完冇咁灰！大家重新出發，逆境中互勉之！」、「見到咁多逆境自強嘅香港人，好感動」。

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