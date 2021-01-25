暖男100%還原天竺鼠車車贈女友　網民排隊做小三：你什麼時候分手

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2021年開春以來，日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在亞洲爆紅，簡單的馬路情節，羊毛氈手作的療癒風格，「擬鼠化」的可愛配音，擄獲大人小孩的心。超萌的影片，讓許多網友都中了鼠毒。有位台灣女網友近日迷上天竺鼠車車，看完第二集，隨口向男友許願：「天啊！我也想要一台天竺鼠車車！」結果，男友隔天竟然就「戳戳戳出來了」。

原PO在Dcard手作板發文分享她的神人男友，她看完第二集，告訴男友「好想要一台天竺鼠車車」。為了滿足女友心願，男友手刀穿好外套衝去手工藝品店：「隔天…我的桌上就多了這台」。是的，她的男友用羊毛氈手作一台天竺鼠車車，而且正是女友最喜歡的第二集主角，遇到搶匪會掉眼淚超可愛的西羅摩！原PO超感動，忍不住驚呼「可愛了吧！這萌物竟然出自一個大男人的手！」

暖男100%還原「天竺鼠車車」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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《PUI PUI 天竺鼠車車》動畫截圖（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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這隻超甜的天竺鼠車車，讓網友暴動了：「男友太好了吧...好羨慕」、「你什麼時候分手」、「想當你男友的女朋友」、「我不缺戳羊毛氈的手，我缺一個對我好的男友」、「快分手的話，可以通知我嗎？」、「根本還原」、「好可愛求教學」、「別人的男友...果然不會讓我失望」、「我也說過想要但男友才不理我」、「也太可愛了吧」。

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原PO也補充，原本想買周邊找不到，所以男友才自己戳給她，男友被大家稱讚覺得很害羞，這隻天竺鼠車車大概長8公分：「男友說憑感覺做的，不知道怎麼教大家」。原PO笑稱「男友手作類的都超擅長，讓身為一個女性的我感到羞愧...只能說男友的『女子力』真的太高了吧！謝謝男友的手作禮物！真的好喜歡！」，她也大推天竺鼠車車，希望大家被圈粉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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