李嘉誠基金會資助換膝關節！符合4條件可申請　申請方法＋4大須知

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-25 14:57

【膝關節置換手術資助／李嘉誠基金會／申請資格方法】膝關節問題困擾不少長者，但膝關節置換手術費用不菲，輪候時間更可能長達5年以上，為免耽誤治療，李嘉誠基金會與寶血醫院推出「全膝關節置換手術」資助計劃，期望縮短病人輪候時間，只要符合4個條件就可以申請。

局部膝關節假體（資料圖片）

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「全膝關節置換手術」資助計劃資助單或雙膝蓋關節置換，依據申請人經濟能力，可獲75%至100% 「資助項目」費用，至於申請資格及申請方法，以下一一解答。

4項申請資格＋方法▼▼▼

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李嘉誠基金會會撥款2000萬元，為約200名患者完成手術。

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