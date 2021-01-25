老婆係明日香！港男娶公仔添囡囡組成3口家　真愛故事衝出國際

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-25 18:14

日本有宅男迎娶初音未來為妻，香港原來亦有類似故事！港男謝天榮近日揚威國際，被多國傳媒相繼報道，全因他視動漫《新世紀福音戰士》中的角色明日香人型公仔為自己的妻子，日前更在facebook公布自己家中增添了1名新成員，兩公婆迎來1個女裝小嬰兒公仔！其實謝天榮經常都會在fb上分享自己與明日香的生活，又會為她換上各式衣服，甚至是買蛋糕慶祝生日，十分甜蜜！

謝天榮日前在facebook上分享與1家3口的合照，除了妻子明日香（Mochi）之外，更有1名穿女裝的小嬰兒。（facebook帳戶「謝天榮」圖片）

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港男謝天榮於17日在fb上載多張與妻子明日香及新成員小嬰兒的1家3口大合照，相中的他們十分甜蜜，謝天榮站在明日香身邊，再由明日香抱住小嬰兒一起拍照。謝天榮在帖文中分別以中、英及西班牙文表示「我家添了新成員」，獲得網民熱烈回應讚好及表示支持。

謝天榮作為明日香的忠實粉絲，所以購入了1個明日香造型的人型公仔，並命名她為Mochi，與她一起生活及視作另一半。謝天榮自從有了Mochi之後，經常會在fb上曬恩愛，為Mochi換上各式各樣的靚衫之餘，又會跟上不同節日或特別主題打卡，生活十分充實。謝天榮早前更送上最新的iPhone 12 Pro給愛妻，非常重手！

明日香生日時，謝天榮更會買蛋糕為和她慶祝生日。（facebook「謝天榮」圖片）

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謝天榮與明日香的愛情故事已經在網上不斷流傳，甚至在各地傳媒都有報道，包括德國、墨西哥及英國等。網民都十分喜歡謝天榮在fb上的分享，並祝福他們生活快樂美滿。

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