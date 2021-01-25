Lifewire童心口罩義賣幫罕見病童！一套3款超靚　背後藏感人故事

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-25 16:00

【口罩供應／Lifewire／童心口罩】新冠肺炎疫情下口罩成為抗疫必備用品之一，但原來買口罩除了防疫，亦可以做善事為罕見病人籌款。Lifewire就推出了「童心罩希望」 慈善義賣活動，防疫之餘又可釋放善心，為抗疫帶來新一重意義。

Lifewire推出「童心罩希望」 慈善義賣活動。（Lifewire）

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Lifewire「護 ‧聯網」慈善基金有限公司與「安國國際有限公司」及「瑞士畫室 」，聯乘推出「童心罩希望 」慈善義賣活動。口罩圖案由3位罕見病病童繪畫，主題分別為「圓願」、「堅強」及「平靜」，藉創作鼓勵港人以堅強及平靜心態渡過疫境難關。

口罩共有10,000個，款式、防護效能、售價如下▼▼▼

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再看3個罕見病病童的動人故事▼▼▼

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義賣即日開始，善款扣除成本後，將撥捐Lifewire罕見病個案作醫療用途。安國國際有限公司董事鍾敬國表示，希望大家收到罕見病病童創作後，都能重拾笑容，「對普通人來說，繪畫一個簡單的圖案可能很簡單，但對罕病兒童而言，可能需更大力氣始能完成，不過她們仍帶着笑容去完成，看到其畫作及用色，都感受到當中盼鼓勵他人的熱情」。

口罩義賣連結：按此

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