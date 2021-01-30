美國湧現「正能量L」！表面超Postive卻背人愁？怪現象藏扭曲心理

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「正能量」、「正向」等詞在網上頗受歡迎，其實，在社群平台上可以發現一些有趣的現象，像是比較偏正能量的言論通常得到的回饋較多，反之，負面的言論則讓大部分的人們都敬而遠之。

人人都有經歷過低潮，都曾被負能量包圍過，然而，身邊的人絕大多數都會告訴你：要正向、要往好的地方想，要加油等等，不曉得有多少人內心的想法會跟我一樣，只想說：「去你的正能量，去你的正向思考！」呢……

我也不是要反對「正向」，年輕時期倒是挺熱愛的，只不過後來逐漸發現，擁有負面的情緒與思考並不是全然的壞事，不論是正向的，亦或是負向的，通通都是我啊！其實，不管是正向思考還是負面思考，倘若太過關注其一面向，都會導致我們無法看清現實層面存在的問題，進而使生活失去平衡，也無法活的真實。

《失控的正向思考》正是在講述正向思考的起源，還有對於社會、經濟所帶來的影響，以及與「正向心理學」的差異。

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《失控的正向思考》（IG@lovelove_reading ）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：樂*LOVE，原文：樂讀｜失控的正向思考：我們是否失去了悲觀的權利？

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