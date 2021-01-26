神預測鄭爽桃花劫　爆紅麥玲玲被網民翻炒10件事　睇錯羅庚最經典

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-26 17:13

【麥玲玲／玄學／算命／鄭爽／桃花劫／經典事件／代孕／神預測】內地當紅女星鄭爽捲入代孕棄養醜聞，被爆出與製作人張恒秘婚又離婚，更曾赴美聘代母生B，惟分手後意圖棄養，令形象全面崩壞，遭內地廣電總局正式封殺。 鄭爽因代孕棄養等連串醜聞而事業盡毁，事前全無先兆，但內地網民翻出線索，發現香港知名堪輿學家麥玲玲於去年12月初錄影、今年1月初播放的節目中，就曾批過鄭爽會遇桃花劫，其「神預測」近日被熱捧，在內地網絡人氣高企，甚至熱傳回港，令起本港網民熱烈討，當中重提她的經典事蹟，並以「睇錯羅庚」最經典。

內地女星鄭爽捲入代孕棄養醜聞，有網民發現堪輿學家麥玲玲早於去年錄影的節目中，早就批過鄭爽會遇桃花劫。（鄭爽微博圖片），

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人稱「玲玲姐」、「玲玲師傅」的麥玲玲，以一身紅色套裝打扮深入民心，除了替人算命及接受多個媒體邀請講授風水知識，亦不時客串演出電影及電視劇，又曾跟組合農夫合唱RAP歌，更加入無綫電視成為旗下女藝人，因而為人熟悉，是一直人氣高企的堪輿學家。

網民常常重提麥玲玲的10件事▼▼▼

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