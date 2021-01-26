呢個ID好福利？台女叫外賣炒飯竟送湯　網民睇單據想歪：要改ID了

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-26 21:00

明明是暖心事，為什麼網民齊齊看錯重點？台灣有女生分享自己長期訂同一家食店的外賣，已經持續了4、5個月，日前她下單時，店家送了她一碗湯，高興得發帖文分享。然而，許多網民都留意到女生單據上的ID名稱叫「少女莞莞」，居然一起想歪，笑言是店家可能看名字想太多，紛紛稱「看完這篇，必須改ID了」。

台女生外賣點了炒飯，店家還多送了湯。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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台女在fb群組「爆怨公社」分享，因為外賣平台有間食店吃得很習慣，她兩三天就會訂一次，已經連續訂了4、5個月，結果日前再點餐時，店家大方送了一碗蛋豆腐青菜湯，笑言「我要抱怨我快吃撐了」。

原本是件暖心事，但女生上載的單據卻讓網民一起錯重點，單據所見女生點了1個鮮蝦蛋炒飯，店員很貼心的親手寫上「蛋豆腐青菜湯請你喝，非常感謝你的支持，喜歡我們的炒飯」，上面還顯示了女生的ID名「少女莞莞」。

網民稱看到女生的ID就會想像到是可愛女生。（fb群組「爆怨公社」圖片）

網民看到ID後居然一起歪樓，大讚女生的名稱可愛，「聽起來就是個可愛的妹子」，老闆看到名字都會特別關心，有人說自己天天訂同一家的牛扒，但卻從未收到任何贈品，「看完默默將自己名字加上少女」。

網民齊齊錯重點：

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樓主笑言對方根本不知道她的長相，「為什麼單純分享就會被扭曲」，也有留言解釋，其實店家可以從外賣平台上看到客人訂了多少次，分得出誰是熟客，很可能只是送湯感謝支持，而且單據上的字也像女生字迹，叫大家別「想太多」。

有台女最近叫外賣，惟湯麵送到時卻有湯漏出，聾啞外賣員心急道歉。（fb「爆廢公社二館）

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