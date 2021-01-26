數據分析台灣熱門關鍵字　天竺鼠車車、台積電不敵這九個字

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-26 17:30

台灣2021年學測已順利落幕，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢調查，今年台灣學測最高峰落在最後一天1月23日，數學、國文（即中文、下同）寫作與自然科測驗，其中又以國文寫作題目「如果我有一座新冰箱」引起網路熱議，單日有10694筆討論度，超越2019年1月17日學測首日，英文作文需撰寫週年慶熱潮，生活化題型引起的8329筆聲量。

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從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察今年學測的探索概念，「如果我有一座新冰箱」造成最多迴響，大考中心表示，該題目是要讓考生發揮冰箱與情感的連結，引導思考對美好生活的想像，但網友們對此題目反應兩極，有許多人發揮創意，跟風撰寫「學測作文」，其次受到熱烈討論的，則是「史上最難」的數學，讓不少人哀鴻遍野。

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聚焦本屆學測國文寫作題目《KEYPO大數據關鍵引擎》的熱關鍵字，許多人從題目直接聯想到被「阿公」、「阿嬤」餵食的回憶，認為總是喜歡塞滿冰箱的阿公阿嬤最有故事，此外還有人將近期不斷創新價的「台積電」股票，以及卡通「天竺鼠車車」結合。

「110年學測國文寫作題目」熱門關鍵字（DailyView網路溫度計／KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/01/01~2021/01/25)）

有人說會賣掉冰箱，all in買下護國神山台積電，或是拿出一罐飲料，一邊看天竺鼠車車，不少無厘頭的創意引起討論。

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此外還有台灣急診醫師將題目與「新冠肺炎」結合，在「Dr. E 小兒急診室日誌」寫下，希望那座冰箱可以有極低溫冷凍，能夠放下4600萬劑疫苗讓全台灣人接種到兩劑，讓人民對抗疫情，感動許多網友，紛紛留言表示一百分。

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2021年1月25日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『學測、學測國寫』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。 *註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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