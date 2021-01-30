港男製賀年軟餐　吞嚥困難者可吃盆菜　長者再嘗應節美味感動落淚

撰文： 鄧柳媚 劉淑文 最後更新日期： 2021-01-30 12:00

每逢農曆新年，全家人聚在一起吃團年飯是長者們最重視的傳統，然而面對滿桌應節美食，對於吞嚥困難的病友或長者，都只能「眼看口勿動」，恐難再嘗節日的味道。因爸爸患癌而投身研發港式軟餐的90後港男何浩德（Francis），曾在院舍目睹老友記吃了其公司製作的軟餐月餅當場感動落淚，觸發他加把勁研究應節食物，讓病友或長者或長者同享美食，今年成功推出形神俱似的賀年軟餐食品，除了蘿蔔糕及年糕，更有熱熱鬧鬧的盆菜，讓老友記重拾過節歡樂，無論味蕾或心理也被滿足。

90後港男Francis因目睹院舍老友記吃了其公司製作的軟餐月餅而感動落淚，決定努力研究，今年成功推出形神俱似的賀年軟餐食品。（鄧柳媚攝）

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盆菜、蘿蔔糕、年糕是港人農曆新年輕易吃到的應節食品，不過部分有吞嚥困難的病友或長者，過節時只能望梅止渴。為免吞嚥時噎到或被食物卡喉釀成意外，即使與家人同枱食飯，親友大魚大肉，長者都只吃到數款食物攪爛製成的「糊仔餐」，不少人因而失去進食樂趣，久而久之食慾大減而缺乏營養，影響健康。

90後港男何浩德（Francis）因曾照顧需要食軟餐的患癌父親，深明吞嚥困難人士「搵食艱難」的煩惱，去年創立了本地軟餐品牌「幸福元氣」，除了日常軟餐外，更推出一系列的應節的軟餐及介護食品，包括早前成功研發的賀年食品，希望為長者、病人及他們的照顧者帶來久違的過節歡樂。

何浩德（Francis）曾看到1名吞嚥困難的伯伯，吃了其公司製作的軟餐月餅而感動落淚，觸發他更加把勁研究賀年食物。（劉淑文攝）

「幸福元氣」主打研發港式軟餐食品，應節食品原本只是團隊的其中1個嘗試，但去年一次經歷，令Francis深深體會節日食品的意義。他憶述去年首次研製出軟餐月餅後，便帶到老人院舍供1名吞嚥困難的伯伯進食，「起初他也不放心，說自己不能吃月餅，經言語治療師解釋後，只用叉拈了一小角試味」。沒料伯伯吃一口竟流下眼淚，「他說：『我10年無食過月餅喇！』公司上下見到這反應，驚覺原來節日食品可以令老人家開心這麼多，只要我們認真站在他們的立場去想，其實老人家絕不守舊，他們都願意試新東西」。

有見及此，Francis及團隊經多次嘗試，今年研發出形神俱似的賀年軟餐食品，就如盆菜內的海參，外型完整看來就像名貴食材，顏色還原度高，肉刺也根根分明，與同為「A貨」的素海參不相伯仲。事實上，製作軟餐過程並不簡單，廚師需將食材煮熟，打碎後按「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）調整成不同稀稠程度，再放進食物外型的模具製成各款「餸菜」。

「幸福元氣」主打研發港式軟餐食品，今年更推出一系列的賀年軟餐及介護食品，希望為長者、病人及他們的照顧者帶來久違的過節歡樂，圖中為盆菜軟餐食品。（鄧柳媚攝）

+ 2 + 2 + 2

一般人或許會以為賀年糕點已屬軟身食品，但長者們口腔或喉嚨附近的肌肉可能有不同程度的退化，即使一小口年糕也能成造成致命危險。「幸福元氣」的賀年食品驟眼看來與真正的糕點相似度高，將糊仔變成精緻的菜餚或便當，幾可亂真的賣相能引起食欲。

除了賣相吸引，味道亦是一大賣點，以賀年糕點為例，Francis指團隊為了還原蘿蔔糕的味道及外型而下了不少苦功，當中蘿蔔糕的臘味粒最考功夫，「我們要將臘味製成食物糊，與蘿蔔糊分別蒸熟後，再合成為整個蘿蔔糕，長者進食時可看到不同形狀的『臘味粒』，也能嚐到硬身食材如蝦米、臘腸的味道」。

賀年糕點的外形像真，不過只要用叉輕輕一壓，便能壓成泥蓉狀，適合老友記進食。（劉淑文攝）

坊間的年糕主要以糯米粉及椰汁製成，造出煙韌黏口的質感，但卻不適合吞嚥困難人士，Francis與廚師遂想到保留椰汁為主要材料，但蒸糕的過程則減少加入糯米粉等澱粉質，「希望保持年糕的甜味但不會黐牙」。軟餐年糕外觀上看來較一般年糕淺色，但加熱後即傳來熟悉的椰香，用叉輕輕一壓，便能壓成泥蓉狀，「無牙的老人家用脷壓爛也能進食」。

Francis透露，團隊正研發一系列中式點心及燒味軟餐，為市場提供更多獨特的港式軟餐食品選擇，而近日花最多精神的項目就是研發蝦餃。由於點心有既定外型，廚師要自行製作模具，食譜方面亦要調整，「我們不能將麵皮和餡料一同打成糊狀，因為會『起粒粒』」，不過他有信心，今個月內將成功製作出適合老友記食用的軟餐蝦餃。

團隊期望日後除了研發一般軟餐便當外，也能在大時大節推出應節軟餐食品，讓有吞嚥困難人士及他們的照顧者感受過節氣氛，共享天倫之樂，「希望以最多老人家食到為優先，令需要食軟餐和不需食軟餐的人，也能同檯食同款食物，貼近日常吃到的味道」。