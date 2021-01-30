患癌父愁對糊仔體重暴跌　90後兒子研港式軟餐：好睇好味食出尊嚴

撰文： 鄧柳媚 劉淑文 最後更新日期： 2021-01-30 12:10

俗語有云「民以食為天」，辛勞過後當然希望可以吃到美味的安樂茶飯，但不少長者或病人因身體機能退化，出現不同程度的吞嚥能力困難，失去享受美食的能力，人生樂趣大減。 面對至親愁對糊仔，家屬縱使感同身受亦恐愛莫能助。90後港男何浩德（Francis）早年就有深切體會，其爸爸患癌初癒，醫生建議要改吃軟餐，但家人卻無法購入適合食物，眼看爸爸的體重雖減半仍食不下嚥，全家都心痛不已。直至因一次偶然下，Francis自製三文魚泥引出爸爸的食慾，從而激發他鑙研軟餐，更與拍檔創業，引入日本的技術，製作出「好睇又好味」的港式軟餐食品，如海南雞飯及惹味叉燒，務求讓一眾老友記和病友食得安全又有尊嚴。

90後青年何浩德親身經歷照顧癌父時「搵食艱難」的日子，決定與拍檔創業，製作「好睇又好味」的港式軟餐食品。（鄧柳媚攝）

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現年27歲的何浩德（Francis），2年前與拍檔創辦軟餐品牌「幸福元氣」，與一般創業的年青人不同，他選擇投入以長者為主要銷售對象的軟餐事業，全因照顧患癌父親的深刻經歷。

Francis的父親於3年前癌病初癒，因身體仍未恢復，醫生建議他改食軟餐，「最初全家很努力找遍全港軟餐及介護食品供應商，可惜找不到現成產品，只好硬着頭皮自己做」。當時他嘗試按網上的食譜製作餐點，惟爸爸僅試一兩口便拒絕再吃，「佢掂一掂（食物），然後就話『食完喇，走啦』」，明顯對眼前的所謂「食物」興趣全無。

Francis憶述照顧爸爸時，曾研究不同菜式希望引起其食慾，惟全部不得要領，心疼之餘也承受巨大壓力。（鄧柳媚攝）

眼看爸爸患病後暴瘦，體重由約160磅急跌至80多磅，Francis作為照顧者感到無比心疼，同時承受巨大壓力，感覺正與時間競賽，拼命研究爸爸「可以食、而且想食」的餸菜，但過程中充滿疑問，「要想他是否喜歡、是否吃得完、吃多少才夠……有很多問號，是很艱難的事」。

當時Francis與家人對軟餐毫無認識，「完全無頭緒是甚麼」，唯有戰戰兢兢不斷盲試，每天到街市6次購買新鮮食材，但爸爸仍無法重拾食慾，拒絕進食。直至有次他將三文魚放進焗爐烤熟，再以叉壓成三文魚泥，意外讓爸爸吃得滋味。

經過反覆實試，他與家人漸漸掌握到爸爸的口味及需要，以製三文魚泥的同樣方式造出約30款軟餐，「其實他們（病人）也喜歡香口嘢，由於食物不能太硬淨，他們反希望食到較濃味的食物」。努力數個月後，爸爸的體重回復至原本水平，後來更「進步」至可以進食保留食物原貌的碎餐，讓Francis舉家十分振奮，「你今日食軟餐，不代表聽日也要食軟餐」。

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這段幫助爸爸「搵食」的難忘經歷，意外開啟了Francis的創業路，因那一役讓Francis及家人深深體會到，每一餐對病人及長者的身心都有重大影響，更是康復過程的重要一環，因此他搜集各地有關軟餐的資料及技術，於2019年聯同3位分別來自日本及內地的拍檔一起創辦軟餐品牌「幸福元氣」，「我們覺得這件事能夠助人，而且是我們有能力做的」。

作為90後年輕人，要創立一門以長者及長期病患為主要對象的事業絕不容易，Francis坦言要了解軟餐用家的口味需要下一番苦功。他努力研究各國軟餐食物，並反覆回想照顧爸爸的過程，他發現食物的外觀極為重要，明白長者看到一碗碗混合多種食物的「糊仔」根本難以提起食慾，見到食物原型反而會好奇，就如當初三文魚泥意外獲得爸爸青睞，「其實他們的要求不太高，只是要知道進食的食物是甚麼」。

不少長者因吞嚥困難，只能進食糊仔餐，Francis認為他們非但未能享受進食的過程，甚至是「食得無尊嚴」。（資料圖片）

平日在老人院舍或醫院，軟餐大多由數種食物放進攪拌機內打爛製成「糊仔」，Francis認為該種方式未能讓人享受食飯過程，甚至「食得無尊嚴」，「內裏的食材的確全部真材實料，但老人家卻會覺得這樣食飯只是為了填飽肚子，因而愈食愈少，最終只能靠營養品支撐，甚至需要使用鼻胃喉，我覺得這樣進食頗沒尊嚴」，因此他決定研究可常溫儲存及合乎港人口味的軟餐便當。

研發產品初期，Francis十分着重細節，進食軟餐時是否安全更是重中之重，希望減低嗆喉的風險，「如軟餐的醬汁做得不好，老人家進食時容易『鯁親』，老人家鯁親絕對不是小事，所以這部分我們非常嚴謹」。為此他曾與超過20位言語治療師試食多款軟餐便當再評級，更按「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）調整軟餐的稀稠程度。最終團隊將日本的軟餐技術加入香港味道，製作出精緻的港式軟餐便當，如海南雞脾餐及濃香叉燒餐，更於節日推出不同的應節食品，至今已有超過360間院舍、逾2.5萬人享用過其產品。

Francis指，若以每日2餐、每月訂餐30日計算，長期訂購軟餐的成本約每月2500元，他認為價錢屬照顧者能夠承擔。他期望軟餐便當不但幫助長者，也能為照顧者分憂，「看到自己關心的人健康轉差，還要花心思做他們能吃的食物是很辛苦的事，我們希望紓緩他們的壓力」。

他指出，目前世界軟餐市場中，以日本及韓國的發展較為領先，但有信心本地軟餐製作的技術也有獨特及優勝之處，「只要合口味，用家也願意接受；就如我們研發的軟餐月餅，不單將1層食物成型，而是將3層食物成型，暫時只有我們能掌握這方法」。Francis期望與團隊提升現有技術，繼續研發更多軟餐食品，如點心及燒味等，將來可以將港式軟餐便當帶到外地市場，為更多長者及病人解決因抗拒「食糊仔」而導致營養不良的問題。

「幸福元氣」主打研發港式軟餐食品，今年首次推出一系列的賀年軟餐及介護食品。（受訪者提供）