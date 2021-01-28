GME爆升傳奇一文看清｜散戶6.7萬美元變4797萬　網民戰勝沽空機構

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-28 17:46

【GME／GameStop／香櫞研究／Citron Research】常言散戶是大戶點心，近日美股就上演了一場「大衛戰勝哥利亞」的戲碼！GME（遊戲驛站）是美國1間電子遊戲及電子產品的銷售商，疫情下生意受到重創，令本已疲弱的股價跌跌不休。 2019年9月，有股壇KOL在reddit上發文看好GME，以約6.7萬美元（約52萬港元）建倉，持貨17個月期間經歷大上大落，更慢慢吸引到網民眼球開始跟風入市，加上不屑沽空機構評論，最後甚至成功挾爆淡倉，截至26日的貼倉已升至4797萬美元（約3.71億港元）。根據S3 Partners網站於周二（26日）的分析，沽空GME的人士由年初起計已損失高達50億美元（約387億港元）。

Gamestop（GME）近日成為股民焦點之一，甚至連登仔都熱烈討論。（GettyImages）

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GME的故事不如熱炒的fintech及醫藥股等，經過可以說是比平凡更平凡。1984年成立的GME有超過37年歷史，主要業務是在線下銷售電子遊戲及電子消費品，在歐美地區經營多間實體店，食正電子遊戲發展的年代曾經輝煌一時。

近年網購大熱，機迷購買電子遊戲的方式亦都開始轉變，特別是Sony、任天堂、微軟及Steam等網上遊戲銷售平台大熱，GME與其他傳統零售商一樣業務大受打擊，股價由2016年起跌跌不休，疫情出現更加是雪上加霜。

故事去到此刻只是高潮的開始，皆因低殘的股價及看似沒有前景的業務，反而吸引了YouTuber「Roaring Kitty」的眼球，由2019年開始以看升期權為起點建倉並在Reddit上貼倉討論，慢慢引來網民跟注，甚至有沽空機構稱持貨的股民受騙，但仍然無阻股價爆上：【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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故事之所以能夠成功，重點在於「挾空倉」。股票看好可以持有，看淡就可以借股賣出，直至低位才買回，以賺取差價，亦即沽空。「Roaring Kitty」的貼倉故事本身已經引起網民關注，GME之後因為Ryan Cohan加入而憧憬轉型網上銷售成為重大利好消息，網民又因為不屑沽空機構評論而集體買入股份，股價大升變相令沽空人士需要買回股份，令升勢更加凌厲。

GME股價於25日來回地獄又折返人間，以96.73元開盤後，高見159.18元，低見61.13元，收報76.79元或升18.12%。翌日（26日）就表現繼續大勇，以接近全日高位150元的147.98元收市，大成超過九成。收市後Tesla CEO馬斯克在twitter上提及GME，刺激股價在盤後交易時段再升超四成，達290.26元。至昨日（27日）收市，GME收報347.51元，再升134.84%。

雖然GME交易之中有許多是網民散戶入市，甚至有人質疑「Roaring Kitty」只是模擬倉交易，但亦已經成網民心目中戰勝沽空機構的「戰績」。

以下為「Roaring Kitty」於過去至今的部份貼倉圖片【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】