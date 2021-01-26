網傳館長陳之漢再被買兇　搶先出重金尋仇：幫我報仇給3千萬

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-26 22:30

台灣健身界網紅館長陳之漢2020年8月遭到槍擊，雖然槍手劉丞浩主動投案，但當地警方發現他與竹聯幫寶和會密切往來，沒想到18日偵辦過程中，警方丟失寶和會會長邵柏傑百萬名錶，案外案還沒釐清，館長25日又開直播表示有「恐怖風聲」傳來，讓他很害怕，造成網路討論不斷，使他位居「網路口碑 / YouTuber」第十七名。

館長在直播中提及，最近道上又有風聲，傳言有人要買兇殺他，他直呼還沒抓到真凶，又有這種恐怖傳言，不禁感嘆「到底為什麼？」，表示自己為了保護安全，每月多花一百萬元（台幣、下同），聘請員工、養車、伙食費等，其實內心還是很害怕。

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除了請保鏢維護安全，館長也表示自己到現在都會做惡夢，想著「倒底是誰要殺我」，強調自己現在除了賺錢請保鑣，沒有其他辦法，讓他越講越憤慨，表示既然對方敢放風聲，自己也正面迎擊怒嗆「如果我哪天真的被打死了，誰把他弄死，我給他三千萬，這影片紀錄起來」。

直播結束後，不少館粉支持「館長加油，好好保護自己，看得出館長非常無奈」、「館長成立復仇基金」，片段被轉載到PTT後，也引起許多鄉民討論「政府到底在搞啥，這麼大條的事，查到哪裡了」、「走到這一步時警察在幹嘛」、「這算是教唆殺人嗎」。

同場加映：館長中槍仍開LIVE交代事件（點圖放大↓↓↓）

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