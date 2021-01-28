JR車長向鐵路迷舉中指　被針對者堅稱無騷擾車長　引爆兩極言論

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-28 09:00

日本JR早前爆出車長在列車停靠月台時向乘客舉中指的醜聞，肇事車長事後現身說法，表示「由於被鏡頭拍到而一時衝動」。事件引起網民熱烈迴響，由於被針對的當事人是資深鐵路迷，有關評價亦因此而趨向兩極，有人認為鐵路迷必定是做出了「妨礙列車運行的行為」才被「問題」；但亦有人認為「這明顯是車長不專業的錯」，憤慨地表示「不要先入為主地岐視鐵路迷」。

JR列車車長早前被拍得向乘客舉中指的醜聞，事件引起網民熱議。（twitter@chiakiasami_01）

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根據《J-CAST News》報道，事發在1月23日晚，1名鐵路迷在東京都瑞穗町內的JR八高線箱根崎站拍攝列車時，正巧當時列車車長從乘務員室伸出頭來，以確認月台上的狀況。在聽到拍攝的快門聲之後，車長就向該鐵路迷舉中指，一直到列車離站為止，而事發過程被該名鐵路迷拍下並上傳至twitter。

影片其後引爆網路上兩極言論，不少人指責該名鐵路迷，認為「必定是做了妨礙列車運行的行為才激怒了車長吧」、「被不認識的鏡頭拍到，當下確實是會令人火大呢」。

鐵路迷當然愛拍攝列車，但車長卻未必喜歡被拍。（JR東日本官方網站）

面對種種指控，該鐵路迷憤而現身說法，表示自己拍攝當時沒有做出開閃光燈或舉傘等騷擾行為，而且亦有乖乖地站在黃線內。他表示完全無法理解為何車長要對自己舉中指，又表示自己就此事投訴後亦沒有收到JR的跟進訊息，因而大感憤慨。

另一方面，亦有不少網民力撐該名鐵路迷，認為很多網民聽到「鐵路迷」就已經開始為當事人貼上種種標籤，對他並不公平，有網民更指「『因為是鐵路迷，所以被舉中指是理所當然』的想法才是最可怕的」。

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事隔2日，JR東日本八王子支社在本月25日為此事現身說法，表示當時車長「誤以為對方拍照時拍到自己的臉孔，大感不快，因此一時衝動下向該名鐵路迷舉中指」，又表示車長事後已對過失大感後悔，並對該名鐵路迷致以歉意，JR亦承諾「將好好教育所有車長，確保同樣的事情不會再犯」。

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