居美內地女有病徵　狂啪退燒藥上機累63人隔離　網民：回來害同胞

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-27 23:00

新冠肺炎疫情橫行下，可盡見人性自私一面！去年3月，1名長居美國的女子，在美國出現發燒、咳嗽等病徵下，未等核酸檢測結果出爐，就服用退燒藥降低體溫登機回北京，結果引起軒然大波，隨即被美國Biogen（渤健）公司解僱。女子回國後證實確診，連累63人被界定為密切接觸者需隔離，北京法院日前判處她妨害傳染病防治罪成，判有期徒刑1年，可緩刑1年。網民質疑判刑過輕，大鬧她：「回來害自己的同胞啊！」

內地女子發燒後服用退燒驚降低體溫，由美國登機回北京，落機後確診。（示意圖／資料圖片）

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案情指，38歲的黎女擁有博士研究生文化，與家人長期在美國生活，在當地的製藥廠Biogen任職，2020年3月出現發燒、身體乏力等病徵下，多次到當地醫院就診未有好轉，其間她的同事已確診。至3月11日，黎女在等待檢測結果期間決定回國，由波士頓轉機洛杉磯到北京。

黎女和家人登機前，服用退燒藥降低體溫，順利通過體溫檢查，即使航班要求旅客申報不適狀況，但黎女亦未有坦白。直至飛機於13日即將抵達北京前，黎女才如實填寫健康申明卡，並通知機組人員自己的病情，當返抵北京首都機場時，防疫部門即時將她送院，同日確診新冠肺炎，導致63人即時列作密切接觸者要隔離。事件中黎女涉嫌謊報病情、接觸史等，被控以妨害傳染病防治罪。

事件發生不久，美國Biogen即表示黎女隱瞞病情又無視衛生專家指引，「行為和公司價值觀不符」，不再是公司僱員，即時將她解僱。

北京市順義區人民檢察院終於1月26日宣判，指黎女入境時未有配合防疫人員工作，引起傳播新冠肺炎的風險，行為無法體現主動投案的意願，不能當作自首，但鑑於她其後如實認罪悔過，因此判有期徒刑1年，緩刑1年。

網民點睇：

判刑引起網民熱議，質疑法院刺緩刑1年等於「口頭警告」，大罵女子明明長居美國，在疫情立艱難時刻卻「回來害自己的同胞」，認為她一有機會又會去國外定居，「對假洋鬼子真偏心，害了這麼多人」。

（綜合）

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