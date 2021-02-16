賀年食品│網民熱數新年後不想再吃食品　金莎、曲奇、雜餅都上榜

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-16 09:00

【農曆新年2021／辛丑牛年】農曆新年當然少不了傳統賀年食品，各款「新年限定」的零食糕品讓大家吃到「肚滿腸肥」大增磅。不過盡情吃過後，「新正頭」還見到賀年食品時就開始「食到厭」，甚至直呼「唔好再畀我見到佢！」。網民曾盤點各種新年「老是常出現」、卻又最想講「ByeBye」的應節食品，不少人都表示有共鳴。

每逢農曆新年都是增磅的季節，每天隨時要4、5餐飯。（《六福喜事》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

新春期間經常要到親戚家拜年，但賀年食品講求「好意頭」，大致上只有幾款，離不開賀年糕點、湯圓等，隨時變成一日三餐都大同小異。至於新年送禮方面，大部分港人選擇的禮盒款式也非常類近，不外乎是金莎朱古力、曲奇等，收到過多的禮盒要放在家中，然後趕在過期前吃光。以下為網民列出多款新年後不希望再吃的食品，大家是否有同感呢？

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App，即睇城中熱話

賀年食品大部分都高脂、高糖分，衞生防護中心網頁分享「新春健康錦囊 」，希望港人開心過年時，同時健康地享用美食【按圖即睇小貼士▼ ▼ ▼】

+ 9 + 9 + 9

盆菜同樣是新年菜式常見之選，按圖看網民點評盆菜難吃食材▼ ▼ ▼

+ 13 + 13 + 13

同場加映：盆菜長放室溫超危險易食物中毒 消委會教正確加熱儲存Tips ▼ ▼ ▼

先看看食盆菜有什麼危險因素▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

正確加熱及食用盆菜5大貼士，要儲存在這溫度▼▼▼