BNO VISA今可用手機App申請！申請方法、收費9大須知｜附App連結

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-23 17:19

【BNO VISA申請／不承認BNO影響／移民英國／居英權／申請資格／護照】香港BNO簽證（Hong Kong BN(O) Visa）」正接受申請，而今日（2月23日）起可透過手機App申請，但必須符合3種護照類型。究竟BNO VISA如何申請？有什麼申請資格？所需費用及文件？又是否需要英語能力？以下9大須知一一解答。 另外，中國內地及港府都推出反制措施，究竟不承認BNO有什麼影響？

（資料圖片）

BNO「5+1」擴權方案，持有BNO港人符合條件就可以申請成為英國公民，而英國政府網站更新更多細節，詳述申請時間、申請方法、申請資格、費用及要求等，而網上申請時必須符合3種護照類型，詳情如下：

手機App申請BNO VISA▼▼▼

BNO居英申請9大須知，做漏隨時DQ▼▼▼

+ 40 + 40 + 40

Android申請：按此

iOS申請：按此

至於電腦版申請，只要事先準備好以上資料，再按以下步驟處理，10分鐘就完成申請程序。

申請網址及填寫資料步驟▼▼▼

+ 62 + 62 + 62

所需文件及付費步驟▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

申請網址：按此

但決定是否申請前還有一點要考慮，事關外交部表明，中國1月31日起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施權利，港府亦跟隨推出4招反制措施。

4招反制措施如下▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

無論是否申請居英權，BNO免簽證或落地簽證國家有180多個，作為旅遊證件也是選擇之一，如果想續領BNO，可按以下做法續領，但記得看看申請條件、申請步驟、相片要求、文件寄送到英國方法，以及副簽要求。

BNO申請條件 + 續領方法

(資料圖片)

目前 BNO 申請條件

1、BNO 是港英政府的產物，因此在 1997 年回歸後出生的朋友，便沒有申請的資格。 2、BNO 身分為終身有效只要在 1997 年前，曾申請過 BNO 的人，就算 BNO 過期多久，甚至是不見了，也有資格續領。 3、如果你在 1997 年前出生，但當時沒有申請 BNO，其實還有一個機會。就是擁有 BNO 的家長，如果曾經在護照的「included child」中，填寫了你的名字的話，就可以申請。

續領BNO步驟

曾申請BNO的人，可按此網上續領BNO，申請步驟大多是選擇題，5至10分鐘就能完成，之後以 Visa 或 Master 信用卡付款，並上載個人相片即可，詳情如下圖：（按小圖放大看）

👇👇👇 BNO 申請步驟（按圖放大睇）👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

相片要求

現時可以直接在系統上載證件相，但要注意需用 jpg 檔案格式上傳。官網上明確說明自拍證件相要求，以下幾點大家記得留意！

不過就算照片有問題，上載照片後，系統也會作出有關提示，毋須擔心。

完成表格後會列出所需寄回英國的文件，一般有以下幾項：

1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙） 2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本 3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請 4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等 5﹑個人和父母（如有）的出世紙雙面彩色影印本

更多副簽、申請要求，可看：BNO 續領寄件│BNO 文件寄英國最抵方法 FreightAmigo寄 BNO 教學

中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知

中電透過中電社區節能基金撥款超過8000萬元，2021年1月起向近80萬個家庭派發100港元消費券，以帶動消費及資助弱勢社群。究竟如何領取消費券？哪3類人士合資格？使用期限？以下6大須知一一話你知。

中電消費券領取資格＋6大須知▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

至於商戶名單，可按此瀏覽：中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知

同場加映：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用一文看清

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

更多詳情可看：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？副作用？優先群組？

同場加映：18區邊區收入最高？你嗰區算多定少？

即睇各區收入排名▼▼▼