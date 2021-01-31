印度神童預言2月六星連珠爆災難　2021牛年《地母經》暗藏3大凶兆

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-31 12:45

【印度神童 / 預言2021／大災難 / 風水師】年僅14歲、以占星師自居的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）早前於最新預言指出，2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，或會帶來驚人災難，甚至經濟崩潰。有台灣風水師分析農曆《黃帝地母經》後，亦指當中暗藏3大凶兆，而「人民留一半」1句更恐怕暗示疫情持續，甚至有惡化趨勢。

台灣資深傳媒人王瑞德在節目《驚爆新聞線》指出，農曆《黃帝地母經》的內容暗藏3大凶兆。（節目截圖）

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台灣資深傳媒人王瑞德在節目《驚爆新聞線》指出，農曆《黃帝地母經》的內容暗藏3大凶兆，當中1句「辛丑年，高低甚可憐，人民留一半，快活好桑田」更引起風水師討論及解讀。王瑞德指，《地母經》提及的「六畜瘴逡巡」或暗示「動物性疾病持續肆虐」；而「人民留一半」及「萬人後死萬人生」則表示「人口大規模減少」或「全球大量人命死亡」。

風水師林正義指，《地母經》內容的1句「人民留一半」，代表2021牛年的新冠肺炎疫情有機會比2020年嚴重。（《驚爆新聞線》節目截圖）

對於《地母經》內容，風水師林正義指，「人民留一半」代表2021牛年的新冠肺炎疫情有機會比2020年嚴重，「已經是很保守的預測，可能連一半都會有問題」。他續指，辛丑年意思是「天地在洗牌」，天干地支為「赤奮」、「重光」，有「打掉重練」的意思，人類文明會被推翻，但物極必反，同樣代表新的局面，「通常在秋冬以後，災難會漸漸解除」。

不過另一風水師江柏樂則持不同看法，直言「人百分之百不可能死一半」。江續說，辛丑年的「丑」在五行屬土，可能表示世界各地出現大地震，亦有爆炸或山崩土石流的意思。而「辛」屬金，因此辛丑年或有金屬類工具如飛機、輪船、貨輪或火車等發生爆炸。

風水師江柏樂則認為，疫情無可能令地球一半人口死亡，惟要留意各地的天災意外。（《驚爆新聞線》節目截圖）

江柏樂指，根據《易經》卦象及他卜卦的預測，農曆年初一打後2個月將會是全世界疫情最嚴重的時候，預計至農曆六月後，疫情才會逐漸放緩，「飛機也可慢慢起飛」，至年底大約11月，航空業也能部分通航。

他亦指農曆6月後全世界景氣會「牛轉乾坤」大翻轉，而印度神童提及的6星連珠預言代表「六種力量的加乘」，帶來極端的好及極端的壞，「好的會更好，壞的會更壞」。

印度神童阿南德2021年最新預言

有「印度神童」之稱的阿南德，2019年8月22日於YouTube發布的一段影片，被指準確預言了新冠肺炎疫情，聲名大噪，之後他每次發布預言短片都引起外界關注。

印度神童阿南德在最新預言指出，2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，可能會帶來驚人災難，甚至經濟崩潰。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難。（YouTube截圖）

阿南德明言2月10日會發生重大事件（點下圖預言內容）▼▼▼

點下圖放大看哪個月才有轉機▼▼▼

其實除了2月份的災難，阿南德對於2021年亦有多個預言，甚至會爆發嚴重程度遠超新冠肺炎疫情的危機，令人擔心2021年世界將迎來更艱難的1年。

2021年爆更大危機？即睇阿南德之前的2021年預言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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被指應驗了令人「內心恐慌」的事▼▼▼

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不過毋須過份擔心，事關阿南德同時提出了7大解決辦法，協助世界渡過難關。

阿南德解決危機7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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印度神童預言亦受質疑

其實，阿南德預言並非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

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