俄「最型清潔工」憑靚樣爆紅　孤兒身世有洋葱　曾遭騙財虐打險死

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-31 21:00

俄羅斯攝影師Roman Filippov拍攝的一組商業照片近日在網絡瘋傳，被拍攝的對象名是42歲的型佬Yury Vetlugin，來自俄羅斯烏法 （Ufa），當清潔工人的他，其職業與照片上帥氣的外表形成強烈對比，令他一躍而成當地甚具名氣的「最型清潔工」。然而Yury帥氣有型的背後，卻曾經有着令人心酸的人生，除了甫出生就被遺棄成了孤兒，更因智力障礙被友人出賣而被騙欠債，一度像奴隸般被人奴役虐打，幾乎性命也丟了。幸最後得攝影師好友相助，終於令潦倒的人生出現逆轉。

Yury Vetlugin五官深邃，型格十足。（ig@filippov_photo）

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「最型清潔工」Yury是孤兒，嬰兒時就被遺棄在孤兒院門前，更從小就有智力障礙的問題。攝影師Roman Phillipov與Yury於殘疾兒童夏令營相遇，Roman Phillipov的母親得知Yury的身世後於心不忍，照顧起他來，待他長大後替他找來清潔工作，更為他申請當地的公營房屋。

Yury雖然智力不高，但為人善良，充滿責任感，深得朋友和鄰居的喜愛。詎料數年前卻被1名朋友欺騙去銀行貸款，被騙走合共超過70萬俄羅斯盧布（約7萬港元）。更因被該朋友陷害而被迫背負龐大債務，因而被恐嚇必須到1個村落做無薪工作，加之每天只獲派少許食物維生，過着如同奴隸一樣的生活，這段慘無人道的日子，竟讓Yury整整瘦了15公斤，整個人變得憔悴不堪。

善良的Yury最初只覺得是和朋友一起生活，甚至因獲提供食物而感到被照顧，殊不知自己竟是被該騙子朋友利用的生財工具。而除了被無良壓榨外，Yury更不斷在過程中被騙子毆打，有一次其至因為反抗而更差點被斧頭殺死。種種的險境讓Yury意識到生命危險，決意尋求外界幫助，因此不惜徒步30公里逃回原本住的地區，向兒時摯友Roman Filippov求救。

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身為攝影師的Roman得知Yury困境後非常想幫助這位老朋友，他深知道老朋友的障礙所造成的影響：「他比我們簡單、像個大孩子。亦因為他太善良，所以很易被壞人利用。」Roman思索多時後靈機一觸，希望透過Yury俊俏的外表拍攝一輯照片來籌款。結果這組照片在網絡上爆紅，更因此籌得大量的款項，順利還清了Yury的債務，成功讓Yury人生大逆轉。

（綜合）

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