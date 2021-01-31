受助兒童照片重複兼唔同樣　助養人憂受騙　宣明會就相片處理致歉

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-31 21:39

【宣明會／助養兒童】不少港人都會透過慈善機構助養貧困地區的兒童，定期捐款幫助孩子在教育或衣食住行等各方面開支。不過，最近有港人在網上分享照片，指過去多年經香港世界宣明會助養1名在埃塞俄比亞的兒童，惟最近發現機構在電郵及年度報告中使用的兒童近照時常重複，其中1年的照片更出現「返老還童」的情況，擔心自己是否受騙，該系列照片隨即在網上瘋傳，網民紛紛作出各種猜測。 宣明會回覆《香港01》查詢時表示，對電郵未有附上最新照片，令助養者感到疑惑而衷心致歉，另指年度報告是由埃塞俄比亞辦事處直接寄出，香港辦事處正跟進助養兒童的近照及情況，如有消息將通知助養者。。

有助養人在facebook上傳照片，指其助養的兒童近照經常重複，擔心其捐款的去向。（fb「Ahyo Lau 」圖片）

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該名助養人昨日（30日）在facebook發文，並上傳數張由宣明會寄出的「周年進度報告」翻攝照片，以及邀請他為助養兒童寫上生日祝福的電郵截圖，上面均附有兒童近照，惟最近他翻看2021的助養兒童照片，驚覺與2018年的一模一樣，並發現2019年照片中的助養兒童大變樣，「個名一樣，（樣貌）細個好多，完全唔係嗰個人嚟」。此外，在2018年和2019年的電郵中，助養兒童的照片亦非常年幼，並使用同一照片。

助養人續指，平時每年只看到1次照片，「望一眼就唔會拎返出嚟睇」，所以過去未察覺有異樣，又指今次再仔細一看，「衫、樹、連睇緊本書都係同一版，睇3年都未睇完」，擔心是否被騙，「求其搵啲相耍我」、「我係咪畀人呃咗好耐？」。助養人有感受騙，表示欲致電宣明會中止助養計畫，惟未趕及在辦公時間處理。

帖文一出立即引來網民關注，不少人與樓主一樣擔心捐款的去向，促樓主盡快了解原因，又指「將2019返老還童秘術申請專利」、「有種鐵證如山feel」、「係咪喺淘寶搵啲非洲人影相就係？」、「愈養愈後生」；更有助養人懷疑自己遇上相同情況，「我屋企人助養嗰個由細個到7、8歲，寄嚟個張卡都係得畫幾條橫線」。

不過，亦有其他網民推論，「應該係完咗助養計劃，2019年嗰個係新的受養人」，着樓主查看過去信件有否提及受助人變更事宜，並有其他助養人分享自身經驗，「我之前助養過4年又無咁樣喎，我每年寄禮物佢回信嗰陣都有話多謝or攞住影相」。

宣明會周日（31日）回覆查詢時表示，香港辦事處於2018及2019年發電郵，邀請助養者填寫生日祝福，抱歉當時未附上助養兒童的最新照片，令助養者感疑惑。至於2019年報告，則由埃塞俄比亞辦事處直接寄出，香港辦事處正向對方跟進助養兒童的近照及情況，如有消息將通知助養者。宣明會就是次相片處理造成的混淆，衷心向助養者致歉，承諾將會檢討。