老公付$6000家用　高薪港媽負責租樓供書教學保險請工人：想離婚

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

家用應該付幾多從來都是難答的問題。最近有港媽在討論區上分享，指與丈夫育有1對小朋友，自己負責多項家庭支出，包括小朋友的供書教學、工人薪金、租金及保險等等，丈夫每月只給6000元家用，自己則需要支付約4至5萬。近年經濟轉差，港媽收入減少，但丈夫卻拒絕兼職幫補家計，令她不禁有離婚的想法。

港媽表示，丈夫每月只付6000元家用，自己卻要負擔其他家庭支出，有離婚的想法。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

港媽在親子王國討論區上以「我應該離婚嗎？」為題發文，以下為港媽分享經過的帖文內容：【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】

+5
+5
+5

港媽在留言中提到，近日已經因為經濟問題與丈夫吵架，甚至每個月都擔心無法交租，「我淨係覺得佢當我係一部櫃員機」。她又指離婚後可以搬回外家，省下租金，「輕鬆好多，起碼我可以搵錢畀2個小朋友學多少少嘢」。港媽最後提到，已經找律師辦離婚手續，待租約於半年後完結就會正式搬走。

不少網民都認為，丈夫一方付出太少沒有責任感，「$6000都已經唔係AA了，只係佢自己嗰份家庭開支」、「你老公根本幫唔到你照顧個家同小朋友，可有可無，鬧交都費事」、「根本唔使靠老公，養件垃圾嚟做咩？」。

1家4口有工人　丈夫月入6位數給$8000家用　全職媽媽自覺無地位
升職加人工要通知家人？　連登仔公投九成揀唔講：多咗都變晒家用
父母早年賣自住樓博樓價跌　網民嘆捱貴租畀家用冇錢剩：債留子孫
老公月入3萬家用畀$1000　人妻呻未夠買一周餸菜　網民：直頭倒貼

同場加映：1家4口有工人　丈夫月入6位數給$8000家用　全職媽媽自覺無地位【點擊下圖放大立即閱讀▼ ▼ ▼】

1家4口有工人　丈夫月入6位數給$8000家用　全職媽媽自覺無地位

+5
+5
+5

同場加映：老公月入3萬家用畀$1000　人妻呻未夠買一周餸菜　網民：直頭倒貼【點擊下圖放大立即閱讀▼ ▼ ▼】

老公月入3萬家用畀$1000　人妻呻未夠買一周餸菜　網民：直頭倒貼

+8
+8
+8
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。