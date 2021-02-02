30歲兒不工作伸手問攞錢　保安爸跌傷不敢請假　網民：慈父多敗兒

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-02 18:00

常聽說「慈母多敗兒」，即使是為人父親，對孩子過份溺愛，都可能難以教出生性的兒子。有網民日前在網上投稿，指其保安同事已屆61歲，即使工作時受傷都不敢請假，繼續辛勞工作，為的是養活家中的30多歲兒子，兒子失業3年幾，日日在家打機不找工作，總是攤大手板問他拿錢，令人看不過眼。

有網民日前在網上投稿，指其保安同事已屆61歲，即使工作時受傷都不敢請假，繼續辛勞工作，為的是養活家中的30多歲兒子。（示意圖，資料圖片）

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Facebook專頁「辦公室日報」刊登一篇網民投稿，任職保安的投稿者講述其同事「保叔」的情況，指他已經61歲，家中有個30多歲的兒子，3年前失業後就再沒有工作，日日留家打機，而兒子傳給他的每一句訊息都與錢有關，近日就是提出拿錢換電話。

【以下是撰文者與保叔的對話】

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撰文者表示，保叔日前巡邏期間跌傷，「隻手損晒，跌親嗰陣仲壓到部電話，熒幕有一忽裂咗」，但他都不敢請假，平時亦「食又唔捨得食，着又唔捨得着」，但其兒子仍不斷苛索金錢，「或者呢啲就叫慈父多敗兒，但我亦見到一個父親嘅唏噓」。他又表示，有傳公司數月後不會再跟保叔續約，「有時我都好黑心咁諗，保叔如果真係冇得續約，佢個仔會唔會知道冇咗個提款機，肯死死地氣走出去搵嘢做呢？」

帖文引起網上熱議，很多網民都表示愈看愈心酸，但認為保叔要爭氣，不應再讓兒子當提款機，「冇錢又唔識求生，帶埋個仔落棺材？」

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