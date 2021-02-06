賀年生果丨番石榴高纖降血糖　專家教2招食出原味：靚貨不加梅粉

撰文： 鄧柳媚 最後更新日期： 2021-02-06 19:24

【牛年2021／賀年生果】番石榴（又稱芭樂）是台灣的常見生果，無論在超市店舖或地道夜市也能發現其蹤影，冬天是番石榴當造期，不少因疫情未能外遊的港人也買回家品嚐異地美味。事實上，番石榴全個都是寶，不但營養豐富、熱量低，而果肉及果核都含有大量纖維，更有助控制血糖，今年首次於台灣及香港同步發售的新晉番石榴品種—「高雄2號 - 珍翠」番石榴（台灣稱芭樂），更可能是賀年水果新選擇。《香港01》找來生果達人教路，教你2招品嚐番石榴的天然味道及口感。 談到番石榴，不少人想到在台灣食用時，不少商販都附近梅粉，但原來貨品質素一般，果肉帶有「草青味」，才須以酸甜的梅粉遮蓋，但品質好的番石榴有自然的鮮甜味，加梅粉反而會將甜味遮蓋。

價廉物美的番石榴「全個都係寶」，內含豐富營養，加上低卡高纖，是不少女士的減肥之選。（資料圖片）

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番石榴在台灣隨處可見，一年四季也有收成，成為深受民眾歡迎的生果。事實上，價廉物美的番石榴「全個都係寶」，美國農業部（USDA）營養資料庫數據顯示，每100克番石榴中，維他命C含量高達228.3毫克，為奇異果（97.2毫克）的2倍。僅吃1個番石榴已滿足人體1天的維他命C所需，增強抵抗力及抗氧化能力，單以營養含量計算，番石榴是「CP值」極高的生果。

而熱量方面，每100克番石榴只有約41卡路里，1個番石榴的膳食纖維含量也是人體每日所需的12%，有助增加飽足感；加上果肉及果核也含大量纖維，能夠幫助腸道蠕動促進消化，因此絕對可視為減肥之選，當作健康小食或作為沙律配料增添香氣也是好選擇。

除此之外，番石榴屬於升糖指數較低的生果，GI值只有31，進食後不會令血糖急升，適合需要控制血糖的糖尿病人食用。同時由於番石榴含有豐富的鉀，有助放鬆血管、降低血壓和壞膽固醇，對預防各種心血管疾病也有幫助。

新鮮、品質好的番石榴不須額外調味，已能享受其天然甜味及果香。（fb專頁「挽果子」圖片）

健康食物也可以很美味，生果商店「Organicst.hk」負責人Sara教路，新鮮、品質好的番石榴不須額外調味，「靚貨係唔使加梅粉」。她指出，台灣商販於番石榴加入梅粉售賣，最大原因是來貨品質一般，果肉帶有「草青味」，須以酸甜的梅粉遮蓋。

Sara說，天然、優質的番石榴，如熱門的珍珠、帝王品種，或是今年最新登場的珍翠芭樂本身帶有自然的鮮甜味，加入梅粉反而會將甜味遮蓋。加上台灣有生果業界發現，梅粉中混入了大量化學添加物，因此部分果農批評該食法違反了食生果帶來健康的原意。

如要嚐到番石榴的原味，Sara教路可將果肉切成每塊約1厘米厚，享受最佳的天然口感及甜味。對於害怕番石榴帶有草青味的人，她則建議可加少量新鮮青檸汁與果肉一同食用，突顯果香及酸甜味道。

於台南溫室種植、不含農藥的玉女小蕃茄同樣是賀年送禮的好選擇。（受訪者提供）

識食都要識得揀，Sara指，番石榴以果實放在手上有沉甸感者最佳，再以表面凹凸不平、起珠粒狀明顯者品質為最優。熟度則應選擇果色淡綠帶點霧感，俗稱「白霧」的熟度最好保存番石榴時需避免水分蒸散造成口感不佳，故挑選包裝具覆膜或袋裝者最有保障，回家直接放入冰箱冷藏即可。

牛年將至，除了番石榴外，也有不少台灣種植的生果可作賀年之選，例如於台南溫室種植的玉女小蕃茄，以及被台灣人稱為「年柑」的茂谷柑。玉女小蕃茄在堅持不使用農藥、通過SGS與吉園圃無毒雙認證的果園栽種，味道皮薄、多汁，而且甜度高。而茂谷柑亦以皮薄、多汁、甜酸比例完美為賣點，加上紅紅橙橙的外表，適合新年期間送禮自用。