男子駕電單車後座綁人型物　警疑「運屍」緊張追捕　結果超爆笑

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-03 16:12

情人節的街頭，一輛電單車快速駛過，後座綁着一個人形物體，難道有綁架命案發生？台灣一則新聞近日在網上瘋傳，指一名形迹可疑的男子在彰化騎着電單車，但後座則有大型黑色塑膠袋套着一個人型物體，警員立刻上前截停男子，並要他把膠袋打開，甚至要求增援，現場氣氛緊張，結果打開一看頓時鬆一口氣。不過，事件原來只是「舊聞回帶」，但由於相當奇情，因而再次於網上流傳令網民爆笑。

電單車後座的大型黑色塑膠袋套着一個人形物體，令警員生疑並立刻上前截停男子，並結果打開一看頓時鬆一口氣。（派出所圖片）

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事發於去2月14日情人節，彰化警員發現一名男子騎着電單車，後座則有一個用黑色塑膠袋套住的人型物體，驟眼看其「四肢」更因路面不平而上下晃動，讓人以為有命案發生，遂立即呼叫增援。

警員上前攔截男子時如臨大敵，並盤問男子袋子內藏有什麼，男子卻支支吾吾地指是「模特兒」，其緊張的神情令警員更加懷疑，着他打開黑膠袋檢查，發現原來是一個矽膠仿真情趣娃娃。

從照片可見，情趣妹娃娃皮膚有彈性，身體四肢仿真度亦很高。據警方表示，該男子原想將娃娃搬家至另一個地方，因不想其他人看見，就用黑色塑膠袋套住，而男子將「女友」打開時，還露出相當不捨的樣子。最後警員為他召了的士，免得引起其他市民不安。

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