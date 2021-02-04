56秒內連摑9巴掌　少女遭集體欺凌圍潑飲料　施襲者竟這樣辯解

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-04 14:00

集體欺凌1宗都嫌多！台灣高雄1段影片在網絡瘋傳，只見1名少女被7人包圍潑飲料，短短56秒的影片中遭甩9巴掌，其他圍觀者更在嘻笑。影片引起網上眾怒，甚至驚動高雄市長陳其邁，警方即漏夜追查，目前以違反少年事件處理法、傷害、公然侮辱、恐嚇等4罪，將5人提告。有份打人的男生及後曾在網上發帖回應，辯稱因為少女偷東西，又推了他的女友一把才出手打人。

台灣高雄1段影片在網絡瘋傳，只見1名少女被7人包圍淋飲料，短短56秒的影片中遭甩9巴掌，其他圍觀者更在嘻笑。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民昨日（3日）在facebook群組「鳳山人在地大小事」上載影片，令事件曝光。從影片可見，至少7名男女圍着1名黑衣女生，其中1位戴眼鏡的男生先大力打她1巴掌，另1名女生則用飲料從頭淋在黑衣女生的身上，完全沒有人出面制止，還嘻笑說「請你喝涼的！」，有人則繼續向她淋潑3杯飲料。

+ 4 + 4 + 4

其後1名穿着白色衛衣的女生上前，向受害人連打5巴掌，並問「有沒有拍下」，其他人即大叫「拍！拍！拍！拍！拍！」，然後又來一連串巴掌。連甩了9巴掌後，有人在旁邊稱「換邊打」，還有人突然從正面潑了1杯飲料，只見受害女生整個面頰都被打得紅紅。

影片隨即在網路瘋傳，市長陳其邁今日（4日）凌晨2時許在fb臉書發文，強調「霸凌，絕不容忍！」，指當局已在第一時間，要求教育局及警察局聯手追查。高雄市警方其後回應，鳳山分局於3日晚上11時許接獲相關訊息後立即展開調查，經確認案發地點為鳳山區光復路二段婦幼館，拍攝時間為今年1月22日。警方已找到蕭姓少女、黃姓男子（19歲）及另外3人，目前依違反少年事件處理法、傷害、公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦。

影片曝光後亦引起網民「肉搜起底」涉事人，有份動手打人的男學生曾在fb群組回應指控，稱是那個女生偷了東西，已經一年沒還，「然後跟她好好說話的時候，她玩手機愛理不理的，又推打了我們的人」，當時亦有問該少女「打你好嗎？」，對方說「好」他才替女友出手報復，「因為她推了我女友害我女友扭傷了腳」。他還說就這件事「誠心道歉」，希望不要牽連到家人和朋友。

印尼一個來自貧困家庭的12歲男孩，每天踩單車幫媽媽賣點心，但卻被8名惡霸少年盯上，常埋伏並欺凌他，甚至拍片毆打並推倒男孩。他們上載欺凌影片以為好笑，引來網民嬲爆報警，結局神展開！▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

同場加映：小學生手繪大學T恤被同學欺凌 大學製官方T恤力撐熱賣1.6萬件