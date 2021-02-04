買家失業欲取回$80萬訂　找業主商量　被拒即變臉：做人要有良心

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-04 19:32

本港新冠肺炎疫情反覆，加上防疫措施持續，不少人都要面對失業的壓力，如果還在供樓更是雪上加霜。有網民今日（4日）在討論區發文，指友人正在賣樓，早前已跟1對情侶買家簽好合約，並收取了80萬元訂金，惟買家突然雙雙失業，並想取消交易及取回訂金，他們甚至到業主居住大廈「談判」，令他感到困擾不安，遂求問網民意見。帖文一出不足4小時即「爆帖」，網民熱烈爭論應否「照殺訂」，亦有人同情買方遭遇。

有網民在討論區發文，指友人正在賣樓，早前已跟買家簽好合約，並收取了80萬元訂金，惟買家突然失業想取消交易及取回訂金。（資料圖片）

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該網民「利物哂大浦」在連登討論區，以「【急】正在賣樓，個買家突然失業要求退返啲訂畀佢，你退唔退？」為題發帖，指有朋友正在賣樓，早前已跟買家上律師樓簽訂合約，並收取10%訂金約80萬港元，原定下月正式交吉，買家為一對情侶。惟業主今個星期接獲通知買家突然取消交易，稱希望酌情取回訂金，但經紀則提醒「唔使睬買方，佢自己都會照追佣金」。

不過今早（4日）業主上班時，被該對情侶在大廈門外截停，並哭稱2人剛失業，銀行不批按揭，而那筆訂金是他們的血汗錢，用來開飯交租。初時業主都有些心軟，但「冇理由咁倉猝話傾就傾，二來真係趕住返工」，就跟情侶稱一切透過經紀處理。

該對情侶聽到後頓時變臉，語氣開始差，「話咩做人最緊要有良心、有啲陰質錢袋咗會有報應、你有個女咁細個你都想教佢做好人」，又跟足業主半條街，令他愈想愈不安，「因為對男女提到佢個女，佢已經即刻叫老婆同個女出入唔好行正門，驚對男女騷擾佢哋」，業主朋友不知如何是好下唯有問網民怎樣處理。

帖文不足4小時即「爆帖」，大量網民熱烈回應，大部分人都認為情侶買家的態度惡劣，業主應「照殺訂」，如情況嚴重則要報警處理，另有人對買家表示同情，但始終「退係人情，唔退係道理」。【按圖睇更多網民意見▼▼▼】

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樓主其後再發帖交代最新發展，指買家剛剛透過經紀再聯絡友人，就今早事件表示歉意，「語氣重咗，仲話佢女朋友因為呢單嘢搞到有抑鬱症」，希望可以再跟他商量一下。

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