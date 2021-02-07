台男愛留長指甲當寶貝　每日用牙膏刷乾淨　網民最關心點做呢件事

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-07 08:00

誰說男生一定要短指甲？台灣有男網民分享自己從小很愛指甲，每次剪都會很難過，上大學後因為較自由，決心留長指甲，如果不是自己斷裂絕對不剪，並上載照片分享長指甲照，問網民會否覺得惡心。不少人驚訝他的指甲很乾淨，但笑言看到就很想剪，又關心他如何挖鼻屎、擦屁股等問題，台男更稱會考慮網民的意見去做美甲。

台男去年1月留到8月的指甲，後來意外斷裂，又重新留長。（Dcard圖片）

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台男在Dcard討論區發帖，問網民覺得留長指甲會不會很惡心，他分享自己從小到大都愛指甲，「有莫名執着」，每次要剪都會很難過，由高中升大學更自由，雖然男生留長指甲會被人指指點點和嘲笑，但他仍決定開始無限留長指甲，「要不是意外斷裂的話絕對不會修剪」，這「怪癖」初時對生活造成頗多不便，但每次見到都很開心。

不少人覺得留長指甲會很髒，但他強調視指甲為寶貝，從不碰髒東西，而每天早晚都會用牙刷沾牙膏輕輕把指甲刷乾淨。台男附上2張照片，1張是去年1月留到8月的指甲，無奈8月中指甲意外斷裂，他又砍掉重練，第2張是場去年8月到今年2月的，指甲真的如他所說沒有髒東西藏着，也沒有黑邊等，而且沒有彎曲變型，笑稱「希望你們快點長大」。

雖然有網民坦言覺得惡心，但更擔心他的指甲會出怎麼意外，也有人覺得其實保持清潔就沒什麼問題，建議可以去做美甲，讓指甲更好看，部分留言更關心他留長指甲後生活會遇到的不便。

台男去年8月留到今年2月的指甲。（Dcard圖片）

網民點睇：

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台男後來回覆稱已經搬出去住，會自己打理家務，其實習慣了長指甲不太影響生活，「但做事相對比較慢就對了」。他現在只留長左手指甲，平日撿東西之類會用右手，「之前試過兩手都留長，但真的太不方便了，只好忍痛剪掉」。不少網民擔心挖鼻屎、擦屁股、抓癢之類的問題，他解釋只要溫柔一點，別用指尖發力就可以，又笑言身邊很多人都想幫他剪指甲，看完留言後正考慮去做美甲弄個造型。

（綜合）

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Simone自2014年8月起開始停止剪甲並一直留長，去到2017年時指甲已長達15厘米。（simone_christina_@IG圖片）

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