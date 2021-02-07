攝時間？外出遊玩朋友突說「今晚約咗人食飯」　日女勁嬲惹激辯

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-07 15:00

「Sorry呀我陣間約咗人要，走先喇！」有多少人曾經遇過與與朋友約會見面期間，對方突然告知有「下半場」，因而感到氣憤又傷心？日本1名女生在twitter分享近日與朋友外出遊玩時，她盤算着去哪處吃晚飯時，對方卻突然說晚上另有約會，提出「就地解散」。日女對此感到受傷，抱怨朋友不尊重，對她「彷彿只是用來打發時間的」，詎料帖文卻意外引爆網民正反言論大戰！

日本女生與朋友相約遊玩，但當日獲知對方有「下半場」因而感到受傷。（GettyImage）

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該名女生在twitter出文表示，近日曾經約1名交情頗深的朋友出外遊玩，在遊玩的過程中自己一直在思考「今晚要和她去哪裡吃晚飯好呢？」、「待會要不要再去其他特色景點呢？」等問題的時候，對方卻突然說：「對不起呢，今天晚上我還要跟別人吃飯，所以今天我們就到這裡解散吧？」樓主頓時覺得「好像今天我就是來被用作打發時間似的」，因而感到受傷，更大大動搖了她與該位朋友的友誼。

樓主的言論意外地在twitter上引起網民正反大激辯，許多網民認為此舉極不尊重對方，表示「這樣被搞一次就會馬上絕交了」，但有人認為問題是在於「當日」才表示稍後有約，認為「如果要這樣的話，就早點說讓我也好好安排一下其他行程」。但反之亦有網民認為此舉並無不妥，表示「只要對方準時前來，完成依約要做的事情不就好了嗎？」。

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