外賣員送錯貴4倍訂單　多次拍門客人拒應　鄰居嘆：佢企喺出面喊

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-06 20:00

在疫情下，經濟不景令許多人失業，愈來愈多人轉職網上平台做外賣員，希望多份收入應付生活。有網民最近就發文，指家人目睹foodpanda外賣員錯送客人訂單，當他多次折返拍門，並打電話給錯收貴3、4倍餐點的客人，卻未獲回應，外賣員難過得站在門外哭起來，一眾鄰居看不過眼，幫忙聯絡該客人但仍不成功，不少人想替他支付差額，但外賣員沒有接受便離去。 《香港01》就此事向foodpanda查詢，發言人表示已即時與送遞員聯絡及提供支援，送遞員不需要作出任何賠償，受影響的顧客亦得到相應賠償，及讚賞送遞員的專業。

日前有外賣員錯將另一份較貴的餐點送到元朗某地址，事後折返拍門和打電話給收餐的客人，惟沒有回應，不禁在門外哭泣。（示意圖 / 資料圖片）

樓主今日凌晨在facebook發帖，表示居於元朗大井圍的妹妹告知他此事，有foodpanda外賣員昨日將屬於另一客人、貴3至4倍的訂單送錯給鄰居，後來折返拍門，以及打電話均沒有回音，「結果一個大男人企喺出面喊」。

由於外賣員多次拍門，又事隔數小時後再回去，附近鄰居和樓主妹妹都好奇所為何事，並在得知來龍去脈後紛紛幫忙拍門，但屋內的人仍沒有回應；鄰居又打算幫忙支付訂單費用，但外賣員拒絕收下款項，

+ 5 + 5 + 5

樓主不禁質疑，收錯餐點的客人不聽電話又不應門，「老實講住得喺到環境唔會太差，嗰幾舊水唔係貪吓嘛？」，慨嘆香港現在許多失業的人只靠送外賣幫補生計，客人何必為難外賣員，並指妹妹已就事件聯絡foodpanda，希望能幫助外賣員。

樓主大感心酸，而得知此事時自己剛好收到500元利市，「一封利是對我嚟講係一種鼓勵，但另一邊可能對呢個男人好重要」，於是在發帖後便向癌症基金會捐出該500元。

得知事件的鄰居紛紛幫忙拍門找該名客人，但其一家始終沒有理會，鄰居提出代外賣員付錢，卻被對方拒絕。（Unsplash / Christian Erfurt）

帖文引來網民熱議，不少人認為外賣員工作辛勞，不應讓他們難做，「人哋為生活啫，何必咁搞人」、紛紛怒斥涉事的一家人缺德和自私，「食咗都抬唔起頭」、「咁都貪得落，祝佢食咗過唔到年！」、「幾舊水買起了一個人嘅人格！仲要成條村都知呢個人嘅好事」、「一世抬唔頭做人」，又大讚樓主家人和其鄰居出手相救，「做乜嘢都要還，好人一定有好報」。

foodpanda回覆《香港01》查詢時表示，派單組已即時主動聯絡送遞員並提供相應的支援，送遞員不需要作出任何賠償，受影響的顧客亦得到相應的賠償，及讚賞送遞員的專業。

同場加映：填錯地址多付$21 補習教師瘋狂侮辱外賣員惹公憤

填錯地址多付$21 補習教師瘋狂侮辱外賣員惹公憤 補習社咁解釋

+ 21 + 21 + 21

同場加映：護士訂飲料轉頭太忙 外賣員寒風等40分鐘無怨言 1句話暖透心

護士訂飲料轉頭太忙 外賣員寒風等40分鐘無怨言 1句話暖透心