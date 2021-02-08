離婚爸帶新歡回家　繼母：叫我阿媽習慣下　港女憂遲早被逼走

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-08 18:00

父母離異對子女或有不同程度的影響，因此更應好好關心彼此，最近有網民發帖表示，親生父母離婚多年，自己與父親一起生活，3年前父親結識新歡，至上個月計劃結婚和同居。事主為了父親的幸福亦同意，但未料該女子多次要求她稱呼自己「阿媽」，讓她擔心拒絕的話會影響父女關係，甚至被迫出家門，面臨兩難局面。

網民指父母自小離異，近年父親另結新歡並帶回家同居，未料對方要求她叫自己「阿媽」。（《十八年後的終極告白》劇照）

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20多歲女事主在香港討論區以《我後母逼我叫佢做阿媽》為題發帖，稱父母在她年幼時已離婚，當時花了數年時間才能接受，其後母親回內地生活，但也不時聯絡和關心她；父親則在3年前經朋友介紹結識新歡，「因為老竇同咗佢一齊之後個人都開心咗好多，而且個女人都冇哄我阿爸買啲咩貴嘢畀佢」，事主一直沒有特別反對。

帖文透露，直到上個月，父親突然表示想與女方結婚，問事主的意見，「我當時心諗，你開心重要啲，而且個女人都冇咩嘢，正正常常咁樣」，便沒有反對，不久父親帶對方回家一起住。

本來相安無事，但事主指父親的新歡近日與她聊天時，突然表示「遲啲我同你老竇結咗婚之後，我哋就係一家人啦……妳而家可以開始叫我做阿媽，習慣下」，見事主大感唐突後再指「唔使怕醜喎！我都唔介意有妳咁大個女啦，妳驚咩嘢」，事主回應指認為叫「Auntie（阿姨）」感覺更舒服，但對方仍堅持，「點解唔叫得我做阿媽？我對妳都唔差呀，我哋係一家人，叫Auntie咁見外」。

網民表示無法接受，已經與父親討論事件，但父親不相信未婚妻會要求她改叫「阿媽」。（《媽媽，我可以不做你女兒嗎》劇照）

事主最後以三言兩語結束對話，並發現對方事後態度變得冷淡，「望我眼神都怪怪哋」。她其後向父親討論此事，父親感到驚訝，但不太相信未婚妻會提出該要求，反問事主是否誤會了，日後會找機會問對方。事主擔心父女關係受影響，認為父親與女方相處的時間比她多，「我驚我老竇以為我篤女人背脊」、「我都覺得佢（繼母）有想逼我走企圖」，甚至已有搬走的最壞打算。

帖文引來網民討論，認同事主先與父親溝通的做法，「除非妳自願，否則無人逼到妳要叫佢做阿媽」、「既然爸爸結婚前都問妳意見，代表佢都在乎妳感受，咁妳仲驚咩？」、「又唔係幾歲小朋友，邊咁易改到口啊」，亦有人勸事主應先做好心理準備，「希望妳有能力自立，將來件事淡返，再搵妳爸飲茶食飯，人總係要學會放手」。

（香港討論區）

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