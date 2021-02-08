藝人梁芷珮帶8歲女染髮捱批　醫生：大人細路染髮都要注意1件事

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-08 16:34

新年當然想有新開始，不少人選擇以改變髮型帶來新氣象，無綫藝人梁芷珮（Christy）最近亦帶8歲女兒Kasey到髮型屋局部染髮，並拍片分享過程，不過帖文隨即引來網民熱議，不少人批評她是「怪獸家長」，讓女兒過早接觸化學品。 面對網民對此，Christy解釋，髮型師使用的是天然染髮劑，只想女兒開心過新年，之後亦會剪髮，強調不會做出傷害女兒的事。有皮膚科醫生指出，即使是天然或半永久的染髮劑，也有機會含有導致敏感的成份，無論成人或兒童，染髮也應了解皮膚會否出現過敏反應。

無綫藝人梁芷珮（Christy）最近帶8歲女兒Kasey到髮型屋局部染髮，沒料引來網民批評。（梁芷珮fb影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

無綫藝人梁芷珮早前於facebook專頁貼出影片及相片，稱帶了8歲女兒Kasey到髮型屋扮靚準備過年。影片可見髮型師為Kasey的髮尾局部塗上染髮劑，褪色後再染上粉紅色，Kasey全程表現興奮，看到成果也非常滿意。不過帖文一出卻引起網民熱議，有人認為Christy過早容許女兒染髮，擔心影響Kasey健康；亦有人批評她是怪獸家長及無家教，讓女兒在學時期「變飛女」、「為一時之樂趣而不顧後果」。

Christy指，帶女兒染髮只為讓她開心過年，強調不會做出傷害女兒的事。（梁芷珮fb影片截圖）

面對網民熱烈回應，Christy亦即時解話，指女兒的頭髮早已「長到落腰」，因此打算於計劃剪去的部份局部染色，讓女兒開心過年，「唔係成頭染，而且冇染髮根」。她重申，髮型師使用具天然成份及非永久的染髮劑，認為網民的批評想太多，強調不會做出傷害女兒的事，「過年後，粉紅色會甩，頭髮會剪，件事好簡單㗎咋，大家可能諗多咗喇」。

皮膚科專科醫生史泰祖指出，無論成人或兒童，也有機會對染髮劑中的苯二胺出現過敏反應。（資料圖片）

皮膚科專科醫生史泰祖指出，染髮時染劑一般只塗在頭髮上，而頭髮並非皮膚，不會因接觸染劑造成敏感。不過染髮過程中，染劑有機會接觸到頭皮皮膚，部份人皮膚或對染劑內的苯二胺敏感，出現紅腫或痕癢反應，而這過敏反應並不會因為年齡改變，「無論成人或兒童都一樣」。至於髮根則位於頭皮皮膚下，因此即使染劑接觸到頭皮，也不會影響髮根。

他續指，市面上無論半永久或永久性的染髮劑，也可能含有苯二胺，因此任何人接觸染髮劑前，應先使用小量作測試，以了解皮膚會否對染劑過敏引致不適。

同場加映：美女子用工業用強膠代替定型噴霧 頭髮變頭盔超慘 狂洗頭仍不動

美國路易斯安那州女子布朗（Tessica Brown）上傳TikTok影片，訴說自己頭髮噴上工業用強膠的慘況。（TikTok影片截圖）

同場加映：女兒頭髮黐滿150個黏貼玩具 媽媽搏鬥20小時才拔出：手指都腫了

女兒頭髮黐滿150個黏貼玩具 媽媽搏鬥20小時才拔出：手指都腫了