年廿八洗邋遢｜網絡爆紅近藤麻理惠4招整理術　怦然心動斷捨離

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-08 22:30

牛年將至，又到了除舊迎新的大掃除時節。當準備動手整理租屋處時，突然想起這本《怦然心動的人生整理魔法》，覺得或許是時候重溫一下這本讓筆者深受啟發的小書。此書的作者麻理惠，從五歲就開始鑽研整理之術，並悟出了一套號稱一旦收拾整齊，就絕對不會再亂的方法。隨著事業版圖越來越大，她不但成為知名的整理諮詢顧問，開辦的課程預約不斷，甚至還出了Netflix的專屬作品，可說是靠整理闖出一片天的奇女子。

究竟是什麼神奇的整理術，可以讓她變成全球知名的整理大師？又是什麼樣的整理術可以大膽地自稱是能改變人生的魔法呢？答案都在這本書裡。

【整理要靠精神】

一般人提到整理，想到的可能就是各種精準的收納術，尤其是小日本專長的那種改造王式，將有限空間利用到極致的變態美學。但麻理惠不走這套，她認為整理其實九成都是靠「精神」。

麻里惠的整理術並非單純只是傳授收納東西的技巧，而是強調要從內心出發，教你成為一個「會整理的人」。聽起來抽象，但其實很簡單。請先問自己一個問題：「你想要在什麼東西的圍繞下生活？」把這問題放在心上想一想，後面會用到。

房間並不會自然就亂成一團，是住在裡面的自己把它弄亂的。 《怦然心動的人生整理魔法》

【整理4要點】

整理這件事似乎人人都會做，但又很難做好。往往辛苦整理得稍微像樣，一不小心又很快亂回原形。這裡，筆者整理出書中提到的四個整理要點：（點圖放大↓↓↓）

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↓↓↓點圖放大看《怦然心動的人生整理魔法》近藤麻理惠整理術兩大步驟↓↓↓

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【後記：整理就是從心出發】

其實當初是因為〈我的書櫃爆炸了〉Line群中有人推薦才買這本書的。一開始也以為是本教你怎麼把東西弄整齊的書，但看完才發現大錯特錯。整理真正的重點是要回到自己的內心，了解真正需要的，與不重要的東西分手，才能構築自己理想的生活。

無法丟東西的原因只有兩個，那就是對過去的執著，與對未來的不安。 《怦然心動的人生整理魔法》

自己當初照書中的方法，把租屋處整頓了一番。這些年雖仍有些小走鐘，但大體上的確是保持住自己能接受的樣子。大概除了書，最後沒空間還是只能用堆的……

對我來說，這本書不單是對整理物品有啟發，對自己時間管理也很有幫助。剛開始學時間管理時，總會想著要如何列目標、優化排程，盡可能在單位時間內做更多的事。但看了這本書讓我意識到，真正的時間管理是要能把時間花在自己喜歡的事物上。先理清自己想要的，再來才是排程行動。

這本書僅200多頁，完全不是很生硬的工具書，而是有點像作者的小自傳，聽麻里惠娓娓道來她整理的心路歷程。從中可以感受到麻理惠對整理的熱愛，相信也是因此，她才能把整理這樣的技藝玩到頂尖。很誠懇的作品，推薦給大家。願每個人都能活出自己想要的樣子！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：MaxJames，原文：《怦然心動的人生整理魔法》：從心出發，真正有效的整理術！】