妻子病逝1年　單親爸欲娶失婚姨仔　仔女斥離譜：根本無倫理道德

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-09 15:00

單親父母要承受巨大壓力及重擔，即使找到第二春也未必人人有幸福結局。有台灣網民日前發文，指媽媽因病離世僅1年，爸爸近日竟提出打算與阿姨，即媽媽的親妹妹結婚。對於阿姨即將變阿媽，樓主直指難以接受，斥責爸爸不顧倫理道德，令原本的親戚關係變得混亂，又質疑阿姨答應結婚只為得到媽媽的遺產。

樓主指爸爸於媽媽離世1年後，便提出想娶媽媽的親妹妹，直斥2人不顧倫理道德。（《十八年後的終極告白》劇照）

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該名網民日前投稿至facebook專頁「靠北星座」訴苦，指媽媽因病過世約1年，近日爸爸突然向他們3兄弟姊妹提出，正在跟媽媽的親妹妹，即他們的親阿姨交往，並且打算結婚。對於爸爸拋出的震撼彈，樓主直言難以接受，甚至斥責爸爸毫無倫理道德：「天啊！怎麼這麼離譜，這兩個人到底有什麼問題？」

樓主續指，阿姨與前夫後獨自撫養2名子女，一旦對方與爸爸結婚，親戚關係將會大亂，「所以現在是，阿姨變小媽？我表弟、表妹本來叫我爸姨丈，現在變爸？」。他形容，單是想像也未能相信爸爸與阿姨會結婚，認為事件猶如電視劇情節，「太誇張了吧，這麼8點檔的劇情，竟然發生在我家」。

樓主質疑，阿姨為了得到媽媽的遺產才答應結婚。（資料圖片/GettyImages）

對於爸爸及阿姨的關係，樓主也坦言覺得並不簡單，質疑阿姨為了得到媽媽的遺產，連倫理道德也能無視，「她根本就是知道我媽遺產很多，而且我爸疼老婆，所以嫉妒吧！正常人的妹妹，怎麼會嫁給自己的姐夫？這根本沒倫理道德啊，只是想享受成果跟分財產嗎？」。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主未有考慮爸爸的感受，指出或許他真的與阿姨早生情愫，「真的蠻8點檔的，但是你再觀察看看吧，說不定媽媽的妹妹真的愛上你爸爸」、「如果兩個都彼此喜歡也是單身，2個人能互相照顧對方，我不覺得這有什麼不好！只是卡在這個當初的關係，畢竟你們都長大了，大人的世界也是需要愛情的」。

亦有網民覺得，樓主說到底也只關心媽媽的遺產會否被阿姨取得，「肥水不流別人田，你是在意財產被分走嗎？」、「要是擔心你媽的遺產被別人分，讓你爸先把財產過給你們再去結婚，如果你阿姨還是願意，你就要真心恭喜他們兩個是真愛」。

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