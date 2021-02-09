港女被指貌似林嘉欣　列男友10大條件：不准鹹濕　月入至少呢個數

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-10 00:21

尋覓另一半，不少人會預設一些要求作為擇偶條件。最近有自稱「朋友同事話我樣似林嘉欣」的港女生於網上討論區撰文，列出自己認為是理想伴侶的條件，當中10大要求引起不少網民討論，「其實都幾貼地」、「你揀人，人哋都揀你啫」。

有自稱被朋友形容貌似林嘉欣的女生於網上討論區撰文，列出理想伴侶的條件。（《男人四十》劇照）

該網民日前於香港討論區，以「自問樣唔差，做我男友要有呢10個條件」為題撰文，自稱現時26歲並單身、學歷不俗，有同事更稱讚外貌與林嘉欣有幾分相似。她續稱曾經拍拖3次，但每次亦因為男友不上進而選擇分手，為了不想再浪費時間，於是決定設下條件找出自己想要的另一半。

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樓主解釋其實以上條件只是基本，「要符合到以上條件一啲都唔難，請港男們唔好搵個多藉口，呢啲條件根本係幫港男進步」。她續指，男人有車有樓是不少女生的要求，但她認為女人也能符合這些條件，並非男人專利。

網民紛紛留言，部份認為樓主的要求其實不過份，「講真喺香港生活冇2萬人工都唔得」、「其實大學畢業真係基本」、「有唔少男人啱你要求」、「我有喎，排隊報名先」。

但亦有網民批評樓主獅子開大口，「男人唔鹹濕你就驚啦」、「你自己係咪又真係咁高條件先」、「咁揀法變阿婆都冇人要」、「知識學歷當然重要，但讀書叻唔代表醒目及搵到錢，樣貌真的見仁見智，只可以講，妳選人，人選你」。

（香港討論區）

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