家訪揭老翁倒斃浴室　女兒悉死訊拒到場　義工痛心：想大罵她

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-11 06:00

「子欲養而親不在」是世上最令人後悔的事之一，然而並非人人也明白這道理。馬來西亞有義工分享幫助長者的傷心經歷，指1對老夫婦因行為不便，同住1屋卻未能相見，生活只靠親戚及義工探訪接濟。前日（8日）該義工再次到老夫婦家中探訪，驚揭老翁倒斃浴室內，但最令她感到心痛的，是致電通知老翁女兒時，對方就以「還在工作」為由拒絕到場，僅稱已安排殯儀人員協助。

馬來西亞1對老夫婦因行動不便，同住1屋卻未能相見，前日義工上門探訪，才發現公公已身亡，惟女兒得知消息竟冷漠回應。（fb專頁「1314天使守護你」圖片）

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「最後剩下的只是一具冷冰冰的屍體。」該名馬來西亞義工早前於facebook專頁分享，指幾星期前接到求助電話，稱有2名老人家「很慘沒東西吃」，遂帶同乾糧探訪及了解情況。

義工到場後發現，2名長者為1對住在雙層排屋的夫婦，公公一直由妻子照顧，但婆婆後來輕微中風，身體變得虛弱，後來更行動不便，「公公住在樓上無法下樓，婆婆行動不便也無法上樓。住在同一間家，卻無法照顧彼此」。老夫婦平日僅靠鄰居偶爾拿食物接濟，否則便要吃乾糧，或等公公的弟弟每星期到訪2次帶食物。

義工上門探訪時，發現公公倒斃於浴室。（fb專頁「1314天使守護你」圖片）

前日義工心血來潮前往探訪老夫婦，打算詢問他們搬到安老院的義願，甫進家門婆婆便大感興奮，表示：「我可以去安老院哦，他（公公）也願意去了，你去問看看他。」沒料當義工上樓時，竟看到公公不在床上，走到廁所查看時，才發現他倒斃地上，「當往下看他躺在地上的時候，心頓時涼了！他當時已經沒呼吸的氣息了」。

義工不敢向告訴婆婆真相，只好即時報警，救護員到場也證實公公的心臟已停止跳動，身體也開始僵硬，後來他致電通知老翁女兒，沒想到對方竟冷淡回應：「我已經安排棺材佬去了，我還在公司忙走不開哦。」

婆婆原本還答應與公公一同搬到安老院，沒料幾天後已天人永隔，而女兒的反應更冷漠得令人驚訝。（fb專頁「1314天使守護你」圖片）

義工對公公離世感到非常傷心，慨嘆兩老奔波勞碌一生養大孩子，卻未能獲得子女同樣對待，同時呼籲網民要關心身邊的老人，「當下其實有股衝動想大罵她（女兒），我跟這兩位老人沒有一點的關係，但我流淚了。人性是到什麼境界，會連自己的親人也不會想見和無一絲感受」。

不少網民也對事件感到痛心，又批評老翁的女兒冷漠得可怕，「聽到父親逝世，第一時間沒驚嘆，還說『開會哦』，這種語氣一點心痛都沒的」；但也有人認為一家不知一家事，旁人難以批評或判斷對錯，「家家有本難唸的經，先不要下任何的批判」。

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