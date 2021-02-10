健康百科｜網絡瘋傳5個錯誤性知識　美女醫生逐一拆解背後迷思

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-10 22:30

情人節快到了，與另一半滾床單，小心有些眉眉角角要注意，如果力道過猛、女伴太緊張，很有可能會讓彼此敗興而歸！台灣性事專家提醒，像是如果另一半有陰道痙攣的情形，如果作前戲還會痛，記得要先用水性潤滑劑搭配手指放鬆，還有民眾詢問，為了情趣吞精會不會拉肚子，專家搖頭否認，揭露口交有另一個更大的感染風險。

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