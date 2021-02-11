日本男女睇夜景　女生拍照變半透明成超靈異　Fail相爆紅網民勁笑

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-11 23:00

不少有車男士都愛駕車載女友上山看夜景，乘着浪漫氣氛讓感情升溫。日本1名愛車男生近日與女伴夜遊，在山上看夜景時拍照留念，沒料到竟把女伴拍成半透明的靈異照！男子把相片貼上網分享，雖然自爆是因為快門設定出錯而出現如此效果，但相片予人感覺是恐怖之餘相當搞笑，結果在網上爆紅，一眾網民紛紛湧入留言，其後更演變成「Fail相」分享大會！

日本男生與女伴夜遊，拍照留念時因快門設定錯誤，竟把女伴拍成半透明！（twitter@ʚいかちゃんɞ）

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日本1名愛車男生在twitter帳戶「ʚいかちゃんɞ」上發文，貼出自己在山上竟意外把女伴拍成的半透明亡靈的「Fail相」，表示自己重看照片時也嚇了一跳。樓主後來抱着探究的精神，深夜在同一位置重拍了一陣子，發現只要沒掌握好快門的速度，就有極小的機會拍出這種半透明身影的靈異照。

這張「靈異照」隨即在twitter上瘋傳，網民紛紛表示「真的不是幽靈嗎？」、「太恐怖了」、「這是奇蹟照片」。後來一眾網民更爭相貼出自家極搞笑的「失手作」，演變成「Fail相」網上分享大會！

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