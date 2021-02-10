奶奶偷上新居　為迫生仔擅自趕走愛貓　新抱震怒：一巴車落佢度

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-10 21:00

正所謂「相見好同住難」，不少新婚夫婦都會選擇搬離家人，建立自己的舒適空間，不過有女網民近日在討論區控訴，指奶奶偷偷配鎖匙到其新居執拾，而更離譜的是，竟擅自將她由細養到大的愛貓「放生」，目前仍下落不明，令她擔憂又心痛。

有女網民近日在討論區控訴，指奶奶偷偷配鎖匙到其新居執拾，甚至將她由細養到大的愛貓「放生」，目前仍下落不明，令她非常憤怒。（示意圖，《BB來了》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該女網民在香港討論區，以「我新屋裝完修，奶奶借機上我屋企，趕走咗我隻貓」為題發文，指奶奶一向不喜歡她們養貓，「佢覺得我哋因為養貓唔生仔」，所以每次奶奶要求上其家時，都擔心會騷擾愛貓，「佢上屋企一定要有我同老公係度先畀佢上」。雖然奶奶常常提及想到新居協助執拾，但樓主和老公每次都推搪一番，詎料奶奶竟私下配鎖匙，趁她們不在時上樓。

樓主日前回家時發現家門大開，見到奶奶在內心知不妙，檢查下發現貓籠遭打開，一問之下對方竟說已在後山放生貓咪，令她非常憤怒，「我嬲到XX，我反鎖咗佢喺屋企，之後立即上山搵，仲打埋畀我老公，我老公都好嬲」。

女網民心痛地回家找奶奶對質，對方卻稱「隻貓整爛啲新嘢，又話咁係為我哋好，唔好養貓生仔啦」。（示意圖，《BB來了》劇照）

結果尋找數小時還是沒見愛貓的蹤影，她心痛地回家找奶奶對質，對方卻稱「隻貓整爛啲新嘢，又話咁係為我哋好，唔好養貓生仔啦，養貓對個仔唔好」，當下她忍不住一巴掌摑在奶奶的臉上。

樓主表示，她早已表明不想生育，而結婚前亦向老公表達過，貓貓是她由小時候養到大，如同家人一樣，「一定會養到佢百年歸老」，如今卻下落不明，又擔心貓咪捱不到多久，暫時只能印街招博一博。她又指，老公已向奶奶表示要時間冷靜一下，今年都不會到其家拜年。

帖文引起網上熱議，不少人都同情其遭遇，直斥奶奶野蠻離譜，又指最可憐是貓咪，希望樓主可以盡快找到牠；不過亦有網民認為樓主過於激動，「點都唔係你掌摑長輩嘅理由」。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

+ 5 + 5 + 5

同場加映：未來奶奶不捨30歲仔結婚 結局好唏噓

+ 9 + 9 + 9

同場加映：另一台女遇上超迷信奶奶

+ 9 + 9 + 9

同場加映：入門要小心！5個星座係野蠻奶奶 處女挑剔天蠍毒舌

【12星座】入門要小心！5個星座係野蠻奶奶 處女挑剔天蠍毒舌