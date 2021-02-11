老闆請私人助理$750/日　教國際學校2女兼任文書工作　網民批刻薄

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-11 16:30

新冠肺炎疫情下，很多學校都安排學生在家上網課，令家長們非常困身。最近有貿易公司就為老闆招聘私人助理，主要負責陪伴分別為6歲及9歲的女兒讀書學習，另加一些公司文書工作，朝9晚6，一星期返5天，日薪750元，周末須候命。不少網民認為工作要求過高，更要針對國際學校的課程教授，若粗略計算月薪約1.6萬元，批評該老闆出手太低，「兩倍人工都要諗諗啦下嘛？」。

有貿易公司聘請私人助理，主要負責協助女老闆2位女兒日常網課、課後學習安排及公司簡單文書工作，遭網民批評刻薄。（GettyImages）

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有網民在facebook群組「將軍澳主場」轉貼招聘告示，顯示1間貿易公司聘請私人助理，主要負責協助女老闆2位女兒日常網課、課後學習安排及公司簡單文書工作，上班詳情及工作要求如下▼▼▼

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招聘告示隨即引起網上熱議，不少網民都指該老闆根本在聘請補習老師，認為薪金過份不合理，「好嘅補習老師時薪都要$300，而教國際學校就起碼$500」，直言「750元時薪差唔多」，而且返工時間等同一個全職員工，粗略計算每月只得約1.6萬元，比新入職的文書助理可能還要低。

【更多網民咁樣睇▼▼▼】

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（facebook群組「將軍澳主場」）

【熱話#同場加映4】（01製圖）

早前有另一名港媽以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評港媽開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘。【即刻按圖睇有幾過份▼▼▼】