老婆入門半年被當工人　人夫揭真相嬲爆搬屋：娶她回來讓我疼的！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-14 08:00

不少情侶婚後都希望倆口子有自己的房子組織小家庭，但現實中可能因種種因素未能如願。有台男近日在網上撰文，指妻子下嫁半年，一直與男家同住，家人在他面前相處融洽，詎料他不在家的時候，姊姊和弟弟卻把其妻當傭人差使，令他一怒之下直接搬家，霸氣表示：「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人。」

台男發文抱怨，表示婚後半年妻子原來一直被夫家欺侮，直至他某天提前回家才發現。（《那些我愛過的人》劇照）

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該名台男在facebook專頁「靠北婚姻2.0」上撰文，抱怨自從半年前娶妻，2人在他家同住，一直以為雙方和睦相處，家人在他面前對妻子很好，「我在家的時候，大家碗筷都自己洗，桌面一起收」。惟某天臨時起意提前回家，才發現全家人都當其妻子是傭人，當他不在家時，家人吃飽飯就休息，碗筷丟在桌上讓妻子收拾，貼身衣物全交妻子手洗，態度大轉變。

即使每天過着辛苦日子，但妻子卻毫無怨言，「跟我説一家人以和為貴」，台男最後仍無法忍氣吞聲，直呼「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人的」，隨即找好新家，打算搬屋，「不想看到你們倆個姐弟的嘴臉！」。

台男指妻子希望一家人以和為貴，但他吞不下氣而選擇搬家。（《家人真命苦》劇照）

台男的護妻舉動讓網民大讚「真男人」，「別人的老公總是不會讓我失望」、「還以為這種老公已絕種，原來還在地面呼吸着」，紛紛表示羨慕，「真的是好老公，把老婆當寶一樣疼，發現老婆受委屈馬上跳出來，羨慕！」，也有人怒批樓主的家人欺人太甚，「貼身衣物還要人洗？是腦殘還是手斷？」。

（fb「靠北婚姻2.0」）

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