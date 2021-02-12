牛年2021｜去親戚家拜年想送口罩被鬧到飛起　網民：點解唔可以？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-12 13:00

【牛年2021 / 年初一 / 新年 / 禮物 / 拜年】一年容易又初一，拜年禮物每年都是不少人的困擾，煩惱如何得體得來又實用！有網民早前在討論區發文，指今年的拜年禮物想特別一點，因而提議母親買不同花款的口罩送給親戚朋友，又可表達祝願人平安的心意，結果被「鬧到飛天」，認為送口罩「唔老嚟」，樓主感到不憤，遂發帖問網民意見。

拜年禮物每年都是不少人的困擾，煩惱如何得體得來又實用。（《我要做model》劇照〕

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該網民在香港討論區以「同老母鬧交，口罩點解唔可以做拜年禮物？ 」為題發文，指今年會去拜年的都是好親的親戚，不想再送傳統零食禮盒，「我覺得送藍X、金X真係好廢，年年都呢啲，又唔係特別好食」，遂向母親提出拜年送口罩，「屈記同寵物小精靈個間都好多花款，可以送下」。

不料，母親卻鬧爆樓主，「話咩唔老嚟，好似祝人哋病咁」，但他卻不同意，指這些年來口罩正正代表「祝人在亂流下平安」，而且「有口罩先有安全」，認為這才是一份有心意的禮物。樓主又補充，自己打算用紅色花紙包口罩，「大家覺得我啱，定我老母啱？」

帖文一出隨即引來正反激辯，不少網民都認為新年送禮講意頭，如長輩收到口罩必定會火起，但亦有人認同樓主的說法，「好過送盒唔啱食嘅餅啦」。【按圖睇正反網民點樣講▼▼▼】

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