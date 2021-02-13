老闆提工地曾有分屍案　遺駭未找到　台男拆天花板掉落「下半身」

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-13 20:00

裝修師傅四出到各家各戶進行工程，有時要到曾發生命案的單位工作，難免會覺得膽顫心驚。台灣有裝修工人早前在網上分享1次「靈異」經歷，稱出發老闆提及鄰居提示，該工地曾發生「分屍案」，「下半身到現在還沒找到」。台男聽後硬着頭皮開工，結果在拆除天花板時，竟真的見到「下半身」掉出來，嚇得他拆樓式尖叫兼粗口狂飆。不過其他工人上前查看後，即傳來瘋狂爆笑聲，原來只是一場虛驚。

台男早已被提醒該工地曾發生「分屍案」，結果在拆除天花板時，果然有「下半身」掉出來，幸好只是一場虛驚。（fb「「爆怨2公社」」圖片）

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台灣1名網民早前在facebook群組「爆怨2公社」發文，講述到裝修工地施工的驚嚇經歷，指其老闆於工作前1晚已神神秘秘地提醒他，該工地曾經發生分屍案，而那個「下半身」至今仍未能找到▼▼▼（按圖睇事發經過）

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帖文曝光後引來網民瘋狂留言恥笑，「哥，我笑到氣胸了！」，又問樓主是否得罪老闆了，怎樣看都是對方弄出來的局，「老闆整你成功啦！」、「我覺得老闆跟同事應該是聯合起來弄你，搞不好有拍影片」，甚至認為那個「下半身」分分鐘也是老闆放上去呢。

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