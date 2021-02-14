無綫豪派4萬封利巿總值2000萬　中獎電話現999、666字頭惹熱議

撰文： 喬納森 最後更新日期： 2021-02-14 15:43

【無綫／𢭃利是／利巿／999】無綫電視（電視廣播有限公司）在今年新春期間舉行「睇電視𢭃利是融易過肥年」遊戲，向觀眾豪派40萬封、總值2,000萬元利巿（利是），得獎結果在《東張西望》節目中公布。日前有眼利網民在社交平台發帖，指中獎號碼當中竟出現「999」、「666」等屬緊急求助熱線或政府部門預留的號碼字頭，畫面截圖在網上瘋傳，惹起網民熱議。《香港01》已就事件向無綫查詢，正等待回覆。

有網民發現《東張西望》公布的中獎電話中，其中包括「9994XXXX」的號碼，覺得不可思議。（fb群組「公務員secrets」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

facebook群組「公務員secrets」發帖，留言指「唔通香港警察都參加左TVB派利是？？」，並上載《東張西望》公布中獎電話的截圖，當中竟然出現9994 XXXX及6667 xxxx等號碼。由於999是香港警方的緊急求助熱線，990至998開首的電話號碼屬緊急服務，不會用作一般民用電話號碼開頭；而666是香港電訊管理局預留的特別號碼，因此不會供一般市民使用，有關手機號碼的字頭引起網民激烈討論，有人甚至懷疑這些電話號碼的真確性。

點撃即睇網民回應↓↓↓

無綫由年三十至初三（2月11至14日）在「睇電視𢭃利是融易過肥年」共派發40萬封利是，包括利是錢及電子現金券，只要掃瞄節目中出現的QR Code便可參與抽利是遊戲，過程簡易包括「準備WeChat睇電視」、「抽利是」、「拆利是」和「收利是」，得獎結果在《東張西望》時段公布。

（公務員secrets）

同場加映：👇👇👇按圖了解新年派利市6大貼士👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

踏入牛年，拜年必備「牛」字開頭的祝福語，長輩最愛聽的吉祥話▼▼▼