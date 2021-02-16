1封都不能少！63歲未婚經理年年𢭃利市　打工仔：派漏會暗中唱人

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-16 18:00

今日年初五，打工仔一連數日新年假期終於告一段落，紛紛開工啟市。為了延續過年氣氛，身為上司或已婚的打工仔也會按傳統派利市應節，有網民就投稿分享特別的「𢭃利市」例子，指公司1名年屆6旬的經理每年也會向已婚同事𢭃利市，無論上司或下屬也不放過。該名經理更非常記仇，一旦有同事忘了派利市，便會遭經理暗地抹黑或刁難，誇張行徑令網民嘖嘖稱奇。

有打工仔指公司1名年屆63歲的未婚經理每年也會向已婚同事𢭃利市，無論上司或下屬也不放過。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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正值農曆新年，有網民投稿至facebook專頁「奴工處」，分享公司1名奇葩經理的事迹。該網民指現年63歲的經理仍然未婚，為人非常「庹縮」，每年過年也不會向下屬或其他同事派發開工利市，但又會向已婚的同事𢭃利市，無論下屬或高職都不放過。

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投稿網民續指，經理庹縮之餘也非常記仇，曾有同事因不知道經理未婚，忘記派利市，竟被他暗地抹黑及刁難。去年清潔姐姐忘了派利市，經理竟全日黑面，而且不停抱怨，「唱到全層樓都知」。

不少網民看到帖文都非常驚訝，直指經理面皮極厚，如此搲利市的行為並非人人也做得出，「單身唔係無原因」、「人不要臉，天下無敵」、「咁佢都好有勇氣𢭃利市，𢭃到63歲又唔尷尬，勁！如果我已婚我一定派，抵畀佢」。

有網民抵死分享應對經理𢭃利市的方法。（《愛回家之開心速遞》劇照）

亦有網民抵死獻計，分享應對方法，「可以入朱古力金幣畀佢」、「寫張財神入個利是封算啦」、「畀粒利是糖佢」、「搵最多人用的利市封，質張報紙入去，或好少少麥記餐券10蚊」。

（fb專頁「奴工處」）

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