印度神童預言？X疾病隱憂　伊波拉重現死亡率高　小心10大徵狀

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-16 21:22

【印度神童／伊波拉病毒／X病毒】各界科學家曾警告，隨着人類與自然界的衝突日益嚴重，感染疾病的風險也逐漸增高，若未及時採取行動，可能每5年就會出現一場人畜共通傳染的「X疾病」（Disease X），「X疾病」是世界衛生組織（WHO）在2018年提出，用以代稱一個未知的病原體使用的名稱，其中新冠肺炎被指符合「X疾病」的特徵，而科學家憂心未來會有更多未知的病毒出現。 在新冠肺炎疫情仍肆虐之際，14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）去年曾預言，今年或會發生瘟疫、流行病爆發等大災難，甚至出現經濟崩盤等重大危機，而踏入2月，西非幾內亞再現伊波拉（埃博拉）病毒，患者死亡率高達90%，遠高於新冠肺炎的0.5%至1%死亡率！難道印度神童預言成真？

伊波拉（埃博拉）病毒死亡率可高達90%（資料圖片）

西非幾內亞在相隔5年後，近日再次出現伊波拉病毒病例，其東南部近日有8人確診感染伊波拉病毒，其中3人死亡。西非多國在2013至2016年亦出現伊波拉疫情，造成逾萬人死亡。

根據本港衛生防護中心資料，伊波拉病毒病平均病死率約50%，而在以往疫情中，病死率最高達90%，死亡率遠比現時威脅全球的新冠肺炎病毒高。

由於14歲「印度神童」阿南德曾預言今年或會發生瘟疫、流行病爆發等大災難，西非再現伊波拉個案，令網民聯想到阿南德預言是否成真。

即看阿南德2021年其餘預言▼ ▼ ▼

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無論是否應驗了印度神童預言，伊波拉病毒是危險病毒，潛伏期2至21天，更甚者暫時沒有證明有效治療方法，故必須小心防範，如果出現以下症狀，就要加倍留神了！

伊波拉病毒傳播途徑＋10大徵狀▼▼▼

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伊波拉病毒4大預防重點▼▼▼

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其實各界科學家已警告，隨着人類與自然界的衝突日益嚴重，感染疾病的風險也逐漸增高，若未及時採取行動，可能每5年就會出現一場人畜共通傳染的「X疾病」（Disease X），不僅釀成疫情大流行，甚至比新冠肺炎、中世紀奪走7500萬條人命的黑死病更加嚴重，故大家要時刻做好個人衛生措施了。

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「尼帕病毒」傳播途徑＋12症狀▼▼▼

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「尼帕病毒」預防方法▼▼▼