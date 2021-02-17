影片曝光│星寶馬撞店5死　空姐歌手衝火海救未婚瞬間變火人命危

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-17 22:57

新加坡在大年初二（13日）發生恐怖車禍，1輛寶馬高速失控撞入店舖後起火，車上5名男子活活燒焦。事發後曾衝入火海欲救未婚夫的26歲女子，證實是當地綽號「空姐歌手」的女星胡秀惠，而事發一刻的影片曝光，只見寶馬高速撞向店舖後起火，胡秀惠趕至後直衝入火海，企圖搶救未婚夫，惜僅數秒後變成火人退出馬路，當場痛苦掙扎。網民事後批評在場人士沒有無優先替她撲火，「那個女孩都着火多久了，都沒有人幫忙？」。 當地傳媒報道，有居民質疑肇事寶馬疑是超速賽車才出事，事件在網上引起爭辯。不過，更多網民是擔心胡秀惠的情況，她全身八成皮膚燒傷，後要多次打強心針急救，現時仍在深切治療部留醫，情況危殆。

星洲女歌手胡秀惠全身八成燒傷，她與死者龍俊偉原正籌備婚禮，可惜已天人永隔，網民集氣希望胡能撐過難關。（網上圖片）

新加坡寶馬撞店釀成5人活活燒死，而女歌手胡秀惠更因衝入火海企圖救未婚夫而命危，事件在當地惹起極大關注。據報道，5名華裔死者分別是司機龍俊偉（29歲）、乘客黃竑傑（29歲）、葉振銘（29歲）、陳永豪（28歲）及張企翔（26歲），全都是年輕有為的白領階級，更曾經在同1間英國金融服務公司Aviva工作，其中龍俊偉是高級財務經理，其中2名死者曾是其下屬。

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寶馬嚴重損毀，店舖的門口被大火燻黑。（網上圖片）

龍俊偉不時在社交媒體分享與跑車合照，他和女傷者胡秀惠相戀3年，正籌備婚禮及打算置業，惜現時天人永隔。事發後寶馬嚴重焚毀，5具遺體困在車內成焦屍，需接受DNA檢測確認身份。寶馬當時撞及的是間空置店舖，案發後率先在網上流傳的照片及影片，相信由死者友人拍攝，當寶馬出事前在馬路駛過，路邊有人穿着灰色衛衣蹲下，該女子正是胡秀惠，當寶馬撞入店舖後，她出事後馬上跑去救援。

近日網上再瘋傳另1條閉路電視影片，清晰拍到事發經過，只見寶馬撞店後閃燈約15秒後突然爆炸起火，疑由汽油漏出，路面亦見火光。胡秀惠其後到場，不顧安危直奔火海救人，身影消失於熊熊大火當中，約數秒後整個人全身着火退出，掙扎走到對面的店舖，場面極度嚇人，惟其他在場者疑未有即時替她撲火。有網民看完影片後批評，當時在場的人竟沒有優先拯救女生，「那個女孩都着火多久了，都沒有人幫忙」。

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以下畫面或會引起不安：

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當地傳媒指，出事寶馬事發前已在現場飆車3圈，嘈吵引擎聲已吵醒很多居民，寶馬疑是過彎時失控。有居民透露，事發地點幾乎每晚都傳出巨大引擎聲，深夜至清晨經常見到有車輛飆過，鄰居經常互相抱怨，猜測是有人賽車。另1居民當時正好被引擎聲吵醒，氣得想拍下樓下飛車的人，一看見到數名男女在路邊等，疾馳而來的寶馬在附近駛了幾圈，聲音很大，接着突然傳出巨響，由該批人士登車到出車禍，前後不過3分鐘。

新加坡公路安全理事會理事會主席鄭椏光在文告中向死者及家屬致哀，但提醒所有駕駛者要為駕駛行為負責，要在受限時速內行車，及切勿酒後駕駛。

事件在網上亦引起爭議，有人認為該5名死者是超速駕駛才出事，甚至覺得他們是咎由自取，「任何人在時速200公里撞牆後生還都是個奇蹟」、「值得慶幸的是沒有其他無辜的人受傷」、「我對那些店舖被破壞的人表示同情」。亦有人呼籲要引以為鑑，日後要小心開車。

最早傳出影片疑為友人拍攝，灰色衛衣女子為胡秀惠：

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出事司機龍俊偉的父親受訪指，早已當胡秀惠是自己親女兒，形容胡和他們一家關係很好，家人心情仍未平復，太太因兒子去世大受打擊，亦放不下仍在搶救中的胡，他們現時與胡母保持聯絡，承諾會照顧胡。對於網民對兒子的批評，他認為自己無法控制他人說法，事件已交由警方調查，現時沒必要猜測車禍起因。

奮不顧身救未婚夫的胡秀惠的臉和手多處嚴重燒傷，全身八成燒傷，仍在新加坡中央醫院深切治療部留醫，要打多次強人針，截至16日下午情況仍然危殆。

胡秀惠出生於馬來西亞，為幫補家計年僅16歲就登歌台唱歌，個性獨立而且堅強，曾參加當地選秀節目，並到未婚夫任職的公司工作，又曾轉行當過空姐。胡衝入火海救未婚夫的舉動震撼不少網民，許多人在其fb留言祝福，又有人把她最近登上歌台演唱的歌曲《兩個人的回憶一個人過》截圖，指其中1句歌詞是「你知不知道我愛你就像飛蛾撲向火」，感嘆現時重溫着實令人唏噓。

歌台文化是新加坡重要傳統，歌手會和觀眾現場互動，歌手要兼具唱功和主持魅力，而且要多才多藝，多年來捧紅過不少歌手藝人。

（綜合）